Le Real Madrid s’incline face à Getafe (0-1)

Le 15 février prochain, le PSG et le Real Madrid s’affronteront dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, les Merengues dominent le championnat espagnol et monte véritablement en puissance dans le jeu. Carlo Ancelotti a trouvé la recette du succès en donnant les clés à Karim Benzema et en faisant confiance à Vinicius Jr. Ce dimanche, le Real Madrid avait l’occasion de creuser l’écart en Liga (1er avec 46 points) mais s’est incliné sur la pelouse de Getafe (0-1).

Au Coliseum Alfonso Pérez, c’est l’erreur d’Éder Militão (9e) qui a coûté très cher à la Casa Blanca. Les Azulones, 16e avec 15 points, devait créer la surprise pour s’éloigner de la zone rouge. Pressé par Ünal, Militão a perdu le ballon et l’attaquant de Getafe en a profité pour punir le Brésilien en ouvrant le score face à Courtois. Malgré quelques occasions, le Real Madrid est décevant dans le jeu. À la pause, Carlo Ancelotti lance Hazard et Marcelo. Ces changements n’ont pas inversé la tendance du match. Les joueurs de Getafe ont continué à pousser jusqu’au bout et ont donc obtenu une victoire de prestige. La Casa Blanca enregistre sa deuxième défaite de la saison, après celle du mois d’octobre dernier. Les coéquipiers de Karim Benzema restent tout de même leader du championnat avec huit points d’écart sur Séville (deux matches d’avance).