Le Real pourrait ouvrir la porte à un départ de Camavinga

Au Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur du PSG. Le club madrilène pourrait ouvrir la porte à un départ lors du mercato estival.

Le PSG est associé à de très nombreux joueurs tout au long de l’année. Ces dernières semaines, un intérêt pour Eduardo Camavinga a été évoqué du côté de l’Espagne. Le club de la capitale penserait à l’international français, qu’il avait essayé de recruter avant qu’il ne signe au Real Madrid en 2021, pour renforcer son milieu de terrain. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Merengue, l’ancien Rennais pourrait changer d’air cet été.

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Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Real

Selon les informations de AS, le Real Madrid ne s’opposera pas à un départ d’Eduardo Camavinga si une offre satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants madrilènes. Le quotidien sportif ibérique confirme l’intérêt du PSG et explique que le Real devrait très certainement recevoir des offres pour son numéro 6. Cette saison, le milieu de terrain, qui n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, a disputé 42 matches toutes compétitions avec le Real (23 titularisations, 2179 minutes de temps de jeu) pour deux buts et une passe décisive.