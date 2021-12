Le Real voudrait régler rapidement le dossier Mbappé

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2022. Dans quelques jours, il pourra discuter librement avec le ou les clubs de son choix. Sans surprise, le Real Madrid fera partie des prétendants à l’attaquant du PSG. Les dirigeants parisiens n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier et espèrent toujours le convaincre de prolonger.

Ce mardi, AS fait un point sur ce dossier et explique que le Real Madrid aimerait que cela se règle rapidement. Il ne veut pas attendre mars, soit à l’issue de la confrontation entre le PSG et le club madrilène en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le quotidien sportif madrilène prétend que Kylian Mbappé veut aussi que son avenir se règle rapidement. Mais il ne veut pas que son possible transfert au Real soit rendu public. Des informations à prendre, évidemment, avec des pincettes.