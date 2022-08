Estimant illégale la prolongation signée par Kylian Mbappé au PSG en mai dernier, La Liga avait décidé de porter l’affaire devant le Tribunal administratif de Paris. Un référé rejeté par le dit tribunal.

Près de quatre mois plus tard, la prolongation signée par Kylian Mbappé jusqu’en 2025 au PSG continue de faire couler de l’encre. Replaçons les choses dans leur contexte : à l’époque, alors que tout semblait indiquer qu’il quitterait la capitale française pour rejoindre le Real Madrid, le joueur de 23 ans a finalement pris la décision, dans la dernière ligne droite, de parapher un nouvel engagement à Paris. De quoi grandement décevoir les Merengue et leurs supporters, mais aussi particulièrement agacer un Javier Tebas n’ayant jamais été tendre avec le PSG au cours des dernières années.

La situation était claire aux yeux du président de La Liga : la prolongation de Kylian Mbappé au PSG est illégale et ne respecte en aucune manière les règles du fair-play financier. En guise de contre-attaque et dans une volonté prétendument affichée de vouloir protéger le football européen, La Liga a décidé de porter l’affaire devant la justice française. « Le PSG a accentué son problème de masse salariale sous l’ère Covid. Il va même terminer la saison avec une masse salariale de 600 millions d’euros. C’est sans compter Mbappé. Il est impossible de maintenir cela. Il est clair que les règles du fair-play financier ne sont pas respectées », déclarait alors Javier Tebas.

Pas de préjudice grave et immédiat

C’est ainsi que l’AFP nous apprenait le 22 juillet dernier que la Liga avait demandé l’abrogation du contrat de Kylian Mbappé devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que l’annulation de la validation des comptes du PSG par la DCNG. Seulement voilà, un premier camouflet n’a pas tardé à intervenir puisque, le même jour, l’AFP indiquait que ces deux requêtes avaient été rejetées pour défaut d’urgence, tout en précisant qu »elles seront étudiées sut le fond dans un délai plus long.

Ce mercredi soir, Me Thierry Granturco en a rajouté une coche sur son compte Twitter. Celui qui est maire de Villiers-sur-Mer et avocat en droit du sport indique que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le référé de la Liga exigeant la suspension de l’homologation du contrat de Kylian Mbappé au PSG par la LFP au motif qu’il n’y a pas de préjudice grave et immédiat prouvé. Aucune mesure provisoire ne sera donc prise contre le PSG et Kylian Mbappé en attendant un examen éventuel du dossier sur le plus long terme.