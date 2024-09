Le rendez-vous PSG / Kylian Mbappé devant la LFP fixé

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a quitté libre le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid. L’attaquant a saisi la LFP et l’UEFA pour réclamer 55 millions d’euros de salaires et de primes impayés. La commission juridique de la LFP se réunira le 11 septembre prochain à ce sujet.

Arrivé en grande pompe au PSG le dernier jour du mercato en 2017, Kylian Mbappé est reparti du club de la capitale par la petite porte sept ans après. En fin de contrat le 30 juin 2024, il a décidé de ne pas prolonger et de quitter libre le champion de France. Une information qu’il avait dévoilée à son président, Nasser al-Khelaïfi au milieu du mois de février. Un choix qui n’a pas plus au président du PSG, à qui le joueur avait promis plusieurs fois qu’il ne quitterait pas les Rouge & Bleu libre de tout contrat.

Rendez-vous le 11 septembre

Sa fin de saison 2023-2024 a été plus difficile et des tensions sont apparues entre les deux parties. Durant le mois d’août, il a décidé de saisir la LFP et l’UEFA pour récupérer 55 millions d’euros d’arriérés de salaire et de primes de la saison dernière auprès du PSG. Selon les informations de l’Equipe et du Parisien, la commission juridique de la LFP doit se réunir le 11 septembre prochain pour se pencher sur ce dossier.