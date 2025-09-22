Le report du Classique bouleverse les plans du PSG pour le Ballon d’Or

Avec le report du Classique à ce lundi, le PSG a vu ses plans autour du Ballon être bouleversés. Mais certains membres des Rouge & Bleu seront bien présents au Théâtre du Châtelet.

Ce lundi soir devait être la consécration de la saison 2024-2025 historique du PSG lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Mais le report du Classique à ce lundi (20h sur Ligue 1+) a chamboulé les plans des champions d’Europe. En effet, six joueurs nommés aux récompenses individuelles ne seront pas présents à cette cérémonie : Lucas Chevalier (pour le trophée Yachine du meilleur gardien), Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvarastkhelia (pour le Ballon d’Or).

Une soirée organisée en cas de victoire d’un Parisien ?

Luis Enrique ne sera également pas de la partie, lui qui est en lice pour le trophée de meilleur entraîneur de la saison. « Mais le technicien parisien avait fait savoir la semaine dernière que fidèle à ses réticences quant à l’attribution de prix individuels, il ne viendrait pas », rapporte L’Equipe. Dimanche soir régnait un flou sur la composition de la délégation parisienne pour cette 69e cérémonie du Ballon d’Or. La petite soirée prévue au Parc des Princes avant le départ pour le Théâtre du Châtelet – où les proches des joueurs allaient être réunis avant de partir ensemble – n’aura pas lieu. « Le PSG ne connaissait pas dimanche soir avec précision le nombre de ses invités mais ils devraient être une quarantaine (hors membres du service de sécurité) à représenter le club de la capitale pour la cérémonie. Vingt de moins que ce qui était prévu avant le report. » Les blessés João Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé seront en revanche présents pour cette soirée. En déplacement aux États-Unis, la présence du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, n’était pas entérinée pleinement ce dimanche soir.

Favori pour remporter cette distinction, Ousmane Dembélé est décrit comme « serein » ces dernières heures. « Il sait que les votes sont clos depuis des semaines donc il n’a plus de prise sur le résultat. Il est tranquille », explique-t-on dans son entourage. Pour aborder ce moment, le numéro 10 parisien sera entouré des siens. « Une trentaine de demandes environ avait été déposée. Même si le report et l’absence de certains de ses coéquipiers libèrent des places, tous ses proches ne devraient pas pouvoir garnir ‘l’orchestre’ (de 400 places) du théâtre (900 places en tout dans la salle). Des amis parmi lesquels Moustapha Diatta, son voisin à Évreux, son agent Moussa Sissoko, des dirigeants ou éducateurs qui ont compté ou des membres de sa famille comme Fatimata, sa mère, devraient être présents. » Après le Classique face à l’OM, certains joueurs pourraient ne pas repasser par chez eux. Si l’un des Parisiens est sacré, une soirée doit être organisée. « Plusieurs établissements parisiens avaient déjà reçu ces derniers jours des demandes de réservation pour lundi soir. Au cas où… Le PSG pourrait même officiellement organiser, dans les jours à venir, une soirée pour célébrer son éventuel Ballon d’Or et clore cette exceptionnelle saison 2024-2025″, conclut L’E.