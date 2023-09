Absente depuis plus d’un an, Marie-Antoinette Katoto pourrait retrouver la compétition avec le PSG dans les prochaines semaines.

Victime d’une grosse blessure à son genou droit en juillet 2022, Marie-Antoinette Katoto n’a plus foulé les pelouses de football depuis plus d’un an. Juste avant la Coupe du monde féminine, l’attaquante des Féminines du PSG avait retrouvé le chemin de l’entraînement, soit 368 jours après sa fissure du ménisque et rupture du ligament latéral antérieur contractée à l’Euro 2022. Et depuis, la joueuse de 24 ans suit son protocole de reprise.

Un retour de Katoto espéré après la trêve internationale

Si son retour à la compétition est proche, Marie-Antoinette Katoto devra encore patienter quelques jours. « Après plus d’un an d’arrêt, le club de la capitale ne souhaite pas prendre de risque avec son attaquante de 24 ans. Idéalement, Paris aimerait la relancer après la trêve internationale qui aura lieu après la première journée disputée le week-end prochain », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Il y a quelques jours, Grace Geyoro, avait affiché sa joie de voir sa coéquipière proche d’un retour : « Cela fait du bien à tout le groupe. C’est une joueuse importante. Elle avait à coeur de revenir dans le groupe. Aujurd’hui, cela se passe super bien, elle est au top, elle reprend très bien. On sait que durant la saison, on va avoir besoin d’elle, de toute sa palette. Ça va être à nous d’essayer de la mettre dans les meilleures conditions, de l’accompagner, de la pousser. » Un retour important pour le secteur offensif de Gérard Prêcheur. Avant sa blessure l’été dernier, Marie-Antoinette Katoto était restée sur une saison à 32 buts en 33 matches.