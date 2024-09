Le retour d’Adrien Rabiot n’a jamais été envisagé par le PSG

Depuis hier, Adrien Rabiot fait parler. Formé au PSG, il devrait rejoindre Marseille pour deux ans. Même s’il y a eu des rumeurs, il n’a jamais été dans les plans du PSG cet été.

Cet été, le PSG souhaitait se renforcer au milieu. Il l’a fait avec l’acquisition de Joao Neves. Mais de nombreux joueurs ont été associés au club de la capitale. Des rumeurs faisaient écho d’un possible intérêt du PSG pour Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin dernier. Mais selon les informations du Parisien, entre les deux camps, il n’y a jamais eu de volonté réciproque de se retrouver. Et il aurait trois raisons principales à ça.

Son profil ne correspond pas aux attentes de Luis Enrique

La première, le joueur formé au PSG ne correspond pas aux attentes de Luis Enrique. Le coach du PSG, avant le mercato d’été, « avait souhaité voir arriver au milieu de terrain un joueur aux qualités techniques fortes, capable de faire le jeu devant la défense ou comme relayeur, d’avoir du volume et s’était opposé à avoir un grand gabarit. » Adrien Rabiot n’a jamais fait partie des éléments ciblés par le PSG. Il n’y a d’ailleurs jamais eu aucun contact entre le club de la capitale et le clan du joueur, indique Le Parisien. La deuxième, Adrien Rabiot n’a jamais envisagé de revenir dans son club formateur. Ses derniers mois tumultueux avec son refus de prolonger l’ont refroidi. « Le PSG le sait et comme Luis Enrique ne veut compter que sur des joueurs hypermotivés à l’idée de porter le maillot parisien, il n’y avait aucune chance que les deux parties se rencontrent. » Le dernier point, Nasser al-Khelaïfi n’a pas pardonné au milieu de terrain son choix de ne pas prolonger son contrat en 2019.

Une rancune tenace des deux parties

« Connu pour avoir la dent dure, le président parisien n’a pas oublié ce conflit et dans son entourage, on s’évertue à démentir chaque année l’idée d’un retour. » Nasser al-Khelaïfi garde en mémoire le départ libre mais également les sorties médiatiques à charge de sa maman qui avait accusé le Qatarien d’avoir pris, concernant son fils, « une décision totalement injuste. Tout le monde le sait. Et en faisant cela, il a instillé un poison dans son équipe, qui a fait son œuvre ces cinq derniers mois. Il a lui-même morcelé son équipe parce qu’il a oublié la dimension humaine justement. » Dans ce contexte et au vu de la rancune tenace des deux parties, il semblait très improbable de voir le patron du PSG décrocher son téléphone pour faire revenir l’ancien Turinois, conclut Le Parisien.