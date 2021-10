Le retour de la trêve d’octobre réussi très souvent au PSG

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir (21 heures, Prime Video) avec la réception d’Angers. Les Parisiens voudront reprendre leur marche en avant après la défaite sur la pelouse de Rennes (2-0) le 3 octobre dernier. Pour ce match face aux Angevins, Mauricio Pochettino devra se passer de plusieurs cadres. Leandro Paredes, Angel Di Maria, Lionel Messi, Neymar et Marquinhos ont joué cette nuit avec l’Argentine et le Brésil et ne peuvent évidemment pas être au Parc des Princes. C’est la même chose pour Keylor Navas, qui a joué dans la nuit de mercredi à jeudi et s’est blessé à l’adducteur droit. Une trêve d’octobre qui est souvent gage de problèmes pour les clubs. Comment s’en sort le PSG historiquement après cet arrêt de la compétition ? Petit retour en arrière depuis l’arrivée de QSI.

Saison 2011-2012

Lors de la première saison avec les nouveaux propriétaires, le PSG avait bien repris après la trêve d’octobre. Après une victoire contre Lyon (2-0) en amont de cette période, les Rouge & Bleu avaient enchaîné trois victoires en championnat (Ajaccio, Dijon, et Caen). Une série stoppée par un nul sur la pelouse de Bordeaux (1-1).

Saison 2012-2013

En 2012-2013, Le PSG avait aussi bien dirigé la trêve d’octobre avec quatre victoires contre Reims (1-0), Nancy (0-1) en Ligue 1, mais aussi contre le Dinamo Zagreb (0-2) en Ligue des Champions et l’Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue (8es de finale, 2-0).

Saison 2013-2014

Cette saison-là, le retour sur les terrains avait été prolifique en buts. Lors du premier match, le PSG offre un récital à son public contre Bastia (4-0). Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic jouent une mi-temps chacun. Mais l’Uruguayen et le Suédois marquent ce match de leur emprise avec deux magnifiques buts. Par la suite, les Rouge & Bleu surclassent Anderlecht sur sa pelouse (0-5) avec une prestation XXL du « Z ». Ibracadra s’offre un quadruplé et les applaudissements de tout le stade Constant Vanden Stock (appelé aujourd’hui le Lotto Park). De retour en Ligue 1, le PSG concède le nul dans le « Chaudron » de Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne (2-2). Rappelons que le PSG était mené 2-0 et a réussi à égaliser dans les dernières minutes par Blaise Matuidi. La semaine suivante, les joueurs de Laurent Blanc retrouvent le chemin de la victoire au Parc des Princes contre Lorient (4-0).

Saison 2014-2015

Lors de cet exercice, le PSG va enchaîner une série de six victoires entre le retour de la trêve d’octobre et le début de celle du mois de novembre. Dans le détail, il y a quatre victoires en Ligue 1 (Lens, 1-3, Bordeaux 3-0, Lorient 1-2 et Marseille 2-0) et la double confrontation contre l’Apoel Nicosie en Ligue des Champions (0-1, 1-0). Après la trêve de novembre, le club de la capitale va poursuivre ces bons résultats avec trois victoires (Metz 2-3, Ajax 3-1 et Nice 1-0) avant de concéder le nul sur la pelouse de Lille (1-1).

Saison 2015-2016

Cette saison le PSG s’impose sur la pelouse de Bastia (0-2) en Ligue 1, avant de concéder un nul contre le Real Madrid au Parc des Princes (0-0) en phase de poules de la Ligue des Championnats. Deux victoires arrivent ensuite en championnat contre Saint-Etienne (4-1) et Rennes (0-1). Les Parisiens s’inclineront contre les Madrilènes à Bernabeu (1-0) avant de largement s’imposer contre Toulouse (5-0).

Saison 2016-2017

Lors de cette saison, le PSG va une nouvelle fois bien digérer la trêve d’octobre. Le PSG réalise une série de deux victoires (Nancy en L1 et Bale en C1) et une série de trois victoires (Lille en Ligue 1, Bale en C1 et Rennes en L1) entrecoupé d’un nul contre Marseille (0-0).

Saison 2017-2018

Après la trêve d’octobre, le PSG enchaîne six matches sans défaites. Une victoire contre Dijon en Ligue 1 (1-2), un large succès sur la pelouse d’Anderlecht (0-4), le match nul contre Marseille et le coup-franc dans les dernières secondes d’Edinson Cavani (2-2) et trois larges victoires contre Nice (3-0), Anderlecht (5-0) et Angers (0-5).

Saison 2018-2019

Cette saison-là, la suite fût prolifique en choc, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Le 20 octobre 2018, le PSG surclasse Amiens au Parc des Princes (5-0) avant de concéder le nul contre Naples grâce à un but de Di Maria dans les dernières secondes (2-2). Le PSG enchaîne ensuite sur deux victoires en championnat contre Marseille (0-2) et Lille (2-1). Les Rouge & Bleu concèdent un nouveau nul à Naples (1-1), et surclassent Monaco au Stade Louis II (0-4) avec un triplé d’Edinson Cavani.

Saison 2019-2020

Entre la fin de la trêve internationale d’octobre et celle de novembre, le PSG va enchaîner l’excellent et le moins bon. Ses premières rencontres sont des larges succès contre Nice (1-4, L1), Bruges (0-5) – avec un triplé en 22 minutes de Mbappé après être sorti du banc – et le Clasico (4-0). Avant de perdre à la surprise générale sur la pelouse de Dijon (1-2). Après ce revers, le PSG retrouve la voie du succès contre Bruges (1-0) avant de récidiver sur la pelouse de Brest (1-2). Le seul point noir de cette trêve est la blessure aux ischios jambiers de Neymar avec le Brésil qui le privera de 37 jours de compétitions (14 octobre au 20 novembre) et donc des six matches cités plus haut.

Saison 2020-2021

Le début de cette saison est tronquée par le Final 8 de la Ligue des Champions et le début de la saison de Ligue 1. La finale entre le PSG et le Bayern se joue le même week-end que la première journée du championnat. Le PSG a déjà perdu deux matches en Ligue 1 en six journées. La trêve internationale d’octobre arrive après un récital contre… Angers au Parc des Princes (6-1). Au retour de cette dernière, le PSG s’impose largement contre Nîmes en Ligue 1 (0-4). Mais s’incline quatre jours plus tard en Ligue des Champions au Parc des Princes face à Manchester United. Les Rouge & Bleu enchaîneront par trois succès (Dijon, Basaksehir, Nantes) avant de chuter de nouveau en C1 sur la pelouse de Leipzig. Avant la trêve de novembre, le PSG s’impose largement au Parc contre Rennes.

Avec ce récapitulatif des retours de trêve d’octobre sous l’ère QSI, on peut observer que le PSG remporte toujours son premier match. Pensez-vous que ce sera la même chose ce vendredi avec Angers ? À vos claviers.