Actuellement au Brésil, Neymar Jr profitera encore de quelques jours supplémentaires dans son pays natal avant de revenir à Paris pour préparer la saison 2023-2024.

Après une fin de saison 2022-2023 précoce en raison d’une énième blessure à la cheville subie le 19 février, Neymar Jr se remet de son opération et se rapproche d’un retour à l’entraînement. Et alors que son retour à Paris était attendu à la fin de semaine pour entamer sa remise à niveau athlétique, le Brésilien de 31 ans reviendra dans la capitale française un peu plus tard.

Une reprise avec le groupe prévue à la mi-juillet

L’international auriverde aurait dû profiter des nouvelles installations à Poissy pour poursuivre sa réathlétisation aux côtés des autres blessés, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Mais finalement son retour a été décalé de quelques jours, comme le rapporte L’Equipe, sans donner une date précise. « D’une part car la reprise du groupe, initialement envisagée le 4 juillet, a finalement été reportée au 10 pour les premiers joueurs (les internationaux qui ont joué en sélection en juin reviendront entre le 17 et le 22). D’autre part car le club lui a permis de rester un peu plus longtemps au pays pour régler ses affaires extra-sportives. » En effet, l’ancien Barcelonais est actuellement condamné à une amende de 3M€ pour « violation environnementale » après la construction d’un lac artificiel dans l’une de ses propriétés. « Il a vingt jours pour faire appel. Aucun contretemps, en tout cas, lié à sa blessure. » Il effectue toujours sa remise en forme avec un kiné et un préparateur physique. L’objectif est toujours qu’il reprenne avec le groupe parisien à la mi-juillet, conclut L’E.