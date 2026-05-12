Le retour des cadres dans le onze de Luis Enrique contre Lens ?

Demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait titulariser plusieurs cadres laissés au repos contre Brest.

Le PSG peut officiellement valider son titre de champion de France demain soir contre Lens lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Pour cela, il ne doit pas s’incliner sur la pelouse de Bollaert. Pour ce choc, Luis Enrique devra faire sans Kang-in Lee, touché à la cheville gauche contre Brest. Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery, déjà absents contre les Brestois, manqueront également à l’appel, tout comme Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou. Malgré cela, le coach du PSG devrait aligner une équipe compétitive contre le dauphin des Rouge & Bleu.

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Une attaque Doué-Dembélé-Kvaratskhelia ?

Selon Le Parisien, après avoir laissé sa place dans les buts du PSG lors des deux derniers matches de Ligue 1 à Renato Marin, Matvey Safonov devrait retrouver les cages contre les Lensois. En défense, Senny Mayulu devrait poursuivre au poste de latéral droit. Le titi parisien serait accompagné d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, selon le quotidien francilien. Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves devraient accompagner Dro Fernandez. Enfin, élu meilleur joueur de Ligue 1 au Trophée UNFP hier, Ousmane Dembélé devrait retrouver sa place de faux numéro 9. Il serait accompagné par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.