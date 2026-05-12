Luis Enrique
Image : PSG.fr

Le retour des cadres dans le onze de Luis Enrique contre Lens ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas12 mai 2026

Demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait titulariser plusieurs cadres laissés au repos contre Brest. 

Le PSG peut officiellement valider son titre de champion de France demain soir contre Lens lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Pour cela, il ne doit pas s’incliner sur la pelouse de Bollaert. Pour ce choc, Luis Enrique devra faire sans Kang-in Lee, touché à la cheville gauche contre Brest. Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery, déjà absents contre les Brestois, manqueront également à l’appel, tout comme Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou. Malgré cela, le coach du PSG devrait aligner une équipe compétitive contre le dauphin des Rouge & Bleu.

Le point médical du PSG avant le déplacement à Lens
canalsupporters.com

Une attaque Doué-Dembélé-Kvaratskhelia ?

Selon Le Parisien, après avoir laissé sa place dans les buts du PSG lors des deux derniers matches de Ligue 1 à Renato Marin, Matvey Safonov devrait retrouver les cages contre les Lensois. En défense, Senny Mayulu devrait poursuivre au poste de latéral droit. Le titi parisien serait accompagné d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, selon le quotidien francilien. Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves devraient accompagner Dro Fernandez. Enfin, élu meilleur joueur de Ligue 1 au Trophée UNFP hier, Ousmane Dembélé devrait retrouver sa place de faux numéro 9. Il serait accompagné par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia

  • Le XI probable du PSG contre Lens selon Le Parisien : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Neves, Vitinha (cap.), Dro – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas12 mai 2026

Articles similaires

Safonov

Les gardiens du PSG s’entraînent sur les coup de pieds arrêtés défensifs avant Arsenal

12 mai 2026
Joane Gadou

Le transfert de Joane Gadou à Dortmund va rapporter au PSG

12 mai 2026
Psg arsenal

Un forfait de taille à Arsenal pour la finale contre le PSG 

12 mai 2026
Fabian Ruiz Luis Enrique

Luis Enrique félicite le retour en forme de Fabian Ruiz

12 mai 2026
Bouton retour en haut de la page