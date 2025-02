Le retour des cadres dans le onze du PSG contre Monaco ?

Demain soir (21h05, DAZN), le PSG affronte Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait titulariser ses cadres.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec le déplacement à Guingamp pour y défier Brest mardi après-midi (18h45, Canal Plus) en barrages, le PSG affronte – au Parc des Princes – Monaco demain soir. Après avoir fait tourner son effectif lors de la victoire sur la pelouse du Mans en huitièmes de finale de Coupe de France (0-2), Luis Enrique devrait titulariser ses cadres pour ce choc entre le leader et le troisième du championnat. Après avoir laissé sa place à Matvey Safonov contre l’équipe de National 1, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver ses cages contre les Monégasques, selon Le Parisien.

Lee de nouveau titulaire au milieu ?

En défense, le coach du PSG devrait aligner Achraf Hakimi, malgré son absence ce jeudi matin à l’entraînement en raison d’une maladie, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Absent des deux derniers matches du club de la capitale après avoir été touché au pied contre Stuttgart, Joao Neves devrait retrouver sa place au milieu de terrain au côté de Vitinha et Lee Kang-in. « Fabian Ruiz, titulaire à Brest et au Mans, 90 minutes à chaque fois, doit souffler. » Le quotidien francilien indique qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient retrouver leur place en attaque. Pour le troisième attaquant, Luis Enrique devrait choisir Désiré Doué. « Khvicha Kvaratskhelia peine physiquement. Il a besoin de jouer pour peaufiner ses automatismes et retrouver une meilleure condition physique mais l’enjeu de cette rencontre de prestige pourrait le confiner à un rôle de super remplaçant », conclut Le Parisien.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Lee – Doué, Dembélé, Barcola

Joao Neves dans le couloir droit ?

De son côté, L’Equipe explique que les présences de Achraf Hakimi et Senny Mayulu, absents de l’entraînement de ce jeudi en raison d’un coup de froid pour le match entre le PSG et l’AS Monaco, ne sont pas encore certaines. Une décision sera prise demain matin, assure le quotidien francilien. Sorti à la mi-temps contre Le Mans après avoir reçu un coup au talon, Lucas Hernandez pourrait aussi être ménagé par principe de précaution, lui qui revient d’une longue absence. Si Achraf Hakimi doit déclarer forfait, Luis Enrique pourrait titulariser Marquinhos ou Joao Neves dans le couloir droit de la défense. « Yoram Zague, titulaire mardi, est apparu en difficulté et n’offre pas beaucoup de garanties. »