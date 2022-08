Le rôle de Fabian Ruiz au PSG décrypté par Le Parisien

Le PSG continue de densifier son milieu de terrain, avec les arrivées de Vitinha, de Renato Sanches mais aussi de la probable arrivée de Fabian Ruiz. Selon le journal L’Équipe, l’Espagnol et le club de la capitale ont trouvé un accord. Il reste les indemnités de transfert à régler avec Naples (entre 25 et 30 millions d’euros). Si le joueur de 26 ans pose sa valise dans la capitale, Paris récupérerait un milieu de terrain supplémentaire, un secteur de jeu qui comporte beaucoup de joueurs. Le Parisien s’est posé la question du rôle de Fabian Ruiz dans ce PSG version 2022/2023.

Ni un meneur de jeu, ni une sentinelle

Quel rôle pourrait confier le PSG à Fabian Ruiz ? Depuis 2018 avec Naples, le milieu de terrain évolue en tant que relayeur dans un 4-3-3 ou 4-4-2. Il n’est ni un meneur de jeu, ni une sentinelle, des postes dans lesquelles il peut tout de même évoluer. Le Parisien le décrit comme un joueur bon dans la passe et doué dans la conservation du ballon mais pas performant dans le jeu aérien malgré sa grande taille (1,89 m). Luis Campos et Christophe Galtier s’intéressent à son profil surtout pour ce qu’il peut apporter dans la possession. S’il est amené à venir à Paris, Fabian Ruiz formerait un duo avec Marco Verratti à la place de Vitinha et de Leandro Paredes, peut-on lire dans l’article du Parisien. En revanche, ce secteur de jeu ne manque pas de joueurs et le club de la capitale souhaite vendre. Paredes, Herrera, Gueye, Rafinha, Dina Ebimbe et Draxler son concernés.