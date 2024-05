Chose rare depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé a terminé une saison sans grosse blessure. Un changement radical qui s’explique par une hygiène de vie et une gestion du temps de jeu parfaitement gérées.

Recruté contre 50M€ au FC Barcelone l’été dernier, Ousmane Dembélé arrivait avec l’étiquette d’un joueur qui manquait de constance et souvent victime de pépin physique dans sa carrière. Et finalement, le numéro 10 parisien a été l’une des satisfactions de la saison même si son manque d’efficacité est souvent pointé du doigt. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c’est sa capacité à enchaîner les matches et les efforts sans se blesser. Jamais depuis 2016, l’international français avait enchaîné autant de rencontres sans connaître le moindre pépin physique. L’ailier de 27 ans « semble avoir trouvé le parfait équilibre entre les obligations que suppose son métier et les libertés qu’il lui offre », explique L’Equipe dans son édition du jour.

Luis Enrique a parfaitement su gérer son temps de jeu

Et Luis Enrique n’est pas étranger dans ce parfait équilibre. Grâce à son management, le technicien espagnol a parfaitement su protéger son ailier en lui évitant des surchauffes, comme en décembre dernier lorsqu’il est resté sur le banc face au FC Nantes (2-1), avant de le laisser au repos face au FC Metz (3-1) juste avant la trêve hivernale. Pour la première fois de la saison, le nom de Dembélé était apparu dans le point médical du club en raison « d’une petite alerte aux ischios jambiers. » Un muscle qui lui avait fait manquer plus de 40 matches lors de son aventure au FC Barcelone. Début janvier, Luis Enrique avait aussi remarqué que son joueur avait la mine renfrognée lors d’une séance d’entraînement, sans motivation à l’idée de s’entraîner, et il décide de ne rien dire. « Dembélé annonce alors avoir une petite douleur derrière la cuisse et préfère aller aux soins. Luis Enrique ne dit toujours rien. Le lendemain, veille du déplacement à Strasbourg, l’entraîneur parisien demande à son attaquant de rester aux soins. Ce dernier rétorque qu’il va mieux mais rien n’y fait. Il ne sera pas dans le groupe pour se rendre en Alsace », raconte L’E. Au lendemain de la victoire face au RCSA, Ousmane Dembélé a retrouvé les séances d’entraînement avec détermination et enthousiasme.

À l’exception de ce très court épisode, le champion du Monde 2018 a toujours affiché un état d’esprit irréprochable et il a seulement manqué le match face au Montpellier Hérault (2-6, le 17 mars) en raison d’un soucis au tympan. Depuis son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé évite les établissements nocturnes prisés par les footballeurs. « Il participe bien à quelques soirées mais demeure raisonnable. » Dans un entretien au quotidien Le Parisien en février dernier, l’attaquant du PSG avait expliqué qu’il s’était entouré d’un physio-préparateur physique afin de réaliser le travail invisible nécessaire. « Longtemps réputé gourmand, capable de se resservir au buffet lorsqu’il est en mise au vert à l’hôtel, il a également tempéré ses envies dans ce domaine. Et son corps n’y trouve pas grand-chose à redire. Les équipes dans lesquelles il évolue non plus, d’ailleurs », conclut le quotidien sportif.