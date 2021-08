110,5 M€, c’est que Lionel Messi a gagné lors de la dernière année. L’Argentin de 34 ans a dépassé le milliard de revenus acquis pendant sa carrière. C’est un nouveau contrat qu’il doit signer dans les heures à venir. Celui qui l’engagera avec le PSG pour deux saisons au moins. La star n’aura pas autant en salaire qu’au Barça (on parle de 40M€/an ici). Mais Leo Messi, c’est une galaxie… Frank Hocquemiller, agent d’image et créateur de VIP Consulting, estime qu’il va compenser ailleurs grâce au rayonnement de Paris.

“Disons que Messi est moins “fashion” et “show-off”, plus discret et sage, mais, comme Ronaldo, ou Beckham et Henry, Messi fait partie des rares sportifs qui ont gagné plus d’argent en image qu’en salaire“, observe le spécialiste dans L’Equipe. “Le salaire qu’il perdra, il le rattrapera en image. Paris rayonne davantage dans le monde que Barcelone. Il va garder ses contrats et s’en créera d’autres.”