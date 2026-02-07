Le secret de la force de Warren Zaïre-Emery dans les duels

Warren Zaïre-Emery est revenu à son meilleur niveau depuis plusieurs semaines sous le maillot du PSG. Le titi parisien affiche une force dans les duels à l’épaule.

Dans le dur lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, lui qui avait perdu sa place au milieu de terrain du PSG au profit de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son niveau durant cet exercice 2025-2026, lui qui est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique avec 33 matches joués sur 33 possibles (2687 minutes de temps de jeu). Que ce soit au poste de latéral droit ou au milieu, Warren Zaïre-Emery est impressionnant. L’Equipe a pointé du doigt un aspect du jeu de l’international français, les duels à l’épaule. S’il y a un duel à l’épaule à jouer, vous pouvez être quasi certain qu’il tournera à l’avantage de Warren Zaïre-Emery. Il y a chez le milieu du PSG quelque chose d’inné, une morphologie hors du commun et une puissance du haut du corps phénoménale qui l’ont très tôt désigné comme un futur athlète de haut niveau, lance le quotidien sportif.

« Il a une force naturelle spectaculaire et assez rare dans le foot »

Son ancien sélectionneur chez les Espoirs, Gérald Baticle, explique : « En haut, il est intraitable. On le voit à ses épaules et à ses trapèzes. Il a une force naturelle spectaculaire et assez rare dans le foot. Chez un animal, on dirait qu’il a la force d’un sanglier. » L’entourage du milieu de terrain de 19 ans acquiesce et convoque le souvenir d’un PSG / AC Milan (3-0) disputé lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, le 25 octobre 2023, pour appuyer l’idée que cette qualité a toujours fait partie de sa panoplie. « Rappelez-vous la manière dont il avait fait valdinguer Theo Hernandez. » Zaïre-Emery, 17 ans à l’époque, disputait sa deuxième saison chez les pros. Il avait déjà hérité dans le vestiaire parisien du surnom de « robot », avance L’Equipe. Travail en salle et nutrition sont avancés, au PSG, pour expliquer sa progression, sans pour autant renier l’idée que l’international français (9 sélections, 1 but) partait avec des facilités. Signe d’un crédit retrouvé, Zaïre-Emery n’a plus quitté le onze parisien depuis le 17 septembre, avec plusieurs prestations convaincantes au poste de latéral droit, où il a parfaitement suppléé Achraf Hakimi.