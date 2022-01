Le Sénat valide les jauges proportionnelles dans les stades

Depuis plus d’une semaine, les autorités ont décidé d’instaurer des jauges pour les évènements regroupant du public, en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 avec le variant Omicron. À l’extérieur – comme dans les stades de football – la jauge est limitée à 5000 personnes. Elle est de 2000 à l’intérieur. Mais depuis de nombreux jours, les clubs espèrent la mise en place d’une jauge proportionnelle. Le 7 janvier dernier, la ministre déléguée des Sports – Roxana Maracineanu – avait confirmé la prochaine mise en place de cette jauge.

Et une nouvelle étape a été franchie ce mardi soir. En effet, le Sénat a adopté – dans la nuit de mardi – l’amendement qui instaure des jauges proportionnelles dans les stades et salles de spectacle. Ainsi, « en plus des 5.000 places actuelles, les clubs pourront ouvrir 50% des places restantes » dans leurs enceintes. Mais, avant que cette mesure ne soit appliquée, « le texte doit toutefois repasser devant l’Assemblée nationale », rappelle RMC Sport.

En attendant, le PSG va jouer son prochain match au Parc des Princes face au Stade Brestois, ce samedi soir, avec la jauge des 5.000 spectateurs. En espérant que cette nouvelle mesure soit définitivement adoptée avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain. Avant ce match européen, les Rouge & Bleu joueront à trois reprises dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, face au Stade de Reims (23 janvier), l’OGC Nice (Coupe de France, 31 janvier) et le Stade Rennais (date non définie).