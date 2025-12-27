Le Sénégal d’Ibrahim Mbaye concède le nul contre la RDC

Le Sénégal jouait ce samedi son deuxième match de la phase de poules de la CAN. Dans un choc contre la RDC, les Sénégalais ont concédé le nul (1-1).

Après s’être largement imposé contre le Botswana lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (3-0), le Sénégal pouvait valider son billet pour les huitièmes de finale de la compétition ce samedi après-midi en s’imposant contre la République démocratique du Congo. Comme pour le premier match, Ibrahim Mbaye, l’attaquant du PSG, commençait sur le banc. La première mi-temps est dominée par les Sénégalais qui se montrent maladroits dans le dernier geste. Ils se sont même fait peur avec un but de la RDC de Wan-Bissaka refusé pour hors-jeu (14e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

A lire aussi : PSG – Ibrahim Mbaye prolonge d’un an son contrat

Ibrahim Mbaye impliqué sur le but de Sadio Mané

En seconde période, le Sénégal continue de dominer mais sans réussir à faire trembler les filets de la République démocratique du Congo. C’est finalement la RDC qui va débloquer la rencontre. Après une tentative de Theo Bongonda repoussée par Edouard Mendy, Cédric Bakambu propulse le ballon au fond des filets avec une reprise à bout portant du pied gauche (0-1, 61e). Piqué au vif, le Sénégal va rapidement réagir. Entré en jeu juste après l’ouverture du score, Ibrahim Mbaye va être impliqué sur l’égalisation de Sadio Mané. Trouvé sur le côté droit, l’attaquant du PSG réalise une percée dans la défense congolaise avant de se présenter seul face à Lionel Mpasi. Le gardien de la RDC repousse sa tentative mais le ballon atterrit dans les pieds de Sadio Mané qui marque (1-1, 68e). Après cette égalisation, le Sénégal va tenter de s’imposer mais en vain (1-1). Pour se qualifier en huitièmes de finale, les Sénégalais devront attendre le troisième et dernier match de la phase de poules contre le Bénin mardi soir (20 heures). Entré en jeu un peu après l’heure de jeu, Ibrahim Mbaye a beaucoup tenté, à l’image de son action avant le but de Mané. Le titi du PSG a été un poison pour la défense congolaise même s’il n’a pas concrétisé par un but. De bon augure pour la suite de la compétition.