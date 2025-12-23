6e151324 f6b2 48e0 9c4e 66a230e9f7d6

Le Sénégal d’Ibrahim Mbaye s’impose largement contre le Botswana

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas23 décembre 2025

La Coupe d’Afrique des Nations a ouvert ses portes il y a deux jours. Ibrahim Mbaye a joué son premier match ce mardi avec le Sénégal. Il a participé au net succès sénégalais (3-0).

Après le Maroc d’Achraf Hakimi, le Sénégal d’Ibrahim Mbaye commençait sa Coupe d’Afrique des Nations avec la rencontre contre le Botswana. Le titi du PSG commençait la rencontre sur le banc. Dans une rencontre qu’elle a dominée, la sélection sénégalaise s’est procuré plusieurs belles occasions avant de concrétiser cette dernière par l’intermédiaire de Nicolas Jackson. Sur un centre d’Ismail Jakobs en retrait venu de la gauche, l’attaquant du Bayern Munich envoyait le ballon au fond des filets d’un plat du pied gauche (1-0, 40e).

20 minutes de temps de jeu pour Mbaye

En seconde période, le Sénégal va poursuivre sa domination et voir Nicolas Jackson s’offrir un doublé après un bel enchaînement dans la surface (2-0, 58e). Les Sénégalais s’offriront un troisième but en toute fin de match, par l’intermédiaire de Cherif Ndiaye (3-0). L’attaquant du PSG est entré en jeu à la 69e minute à la place d’Iliman Ndiaye. Pour sa première rencontre à la Coupe d’Afrique des Nations et sa troisième sélection avec les Lions de la Teranga, Ibrahim Mbaye a tenté des choses et s’est procuré une belle occasion sans réussir à tromper la vigilance du gardien (84e). Le Sénégal commence donc parfaitement sa CAN et tentera de valider sa qualification dès son prochain match contre la RDC samedi après-midi (16 heures).

