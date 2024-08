Future recrue du PSG, Joao Neves n’a pas encore été officialisé par les Rouge & Bleu. Et pour cause, des détails restent encore à finaliser avec le SL Benfica.

Après plusieurs semaines de négociations avec le SL Benfica, le PSG a réussi à finaliser l’arrivée de João Neves pour la somme de 70M€ bonus compris. Les dirigeants parisiens ont su se montrer patients pour faire baisser la note et ne pas payer la clause libératoire de 120M€ présente dans le contrat du joueur. Jeudi dernier, l’international portugais a pris la direction de Paris et a passé avec succès sa visite médicale. Cependant, l’officialisation tarde et le SL Benfica a expliqué les raisons de ce retard.

Le SL Benfica communique sur le transfert de Joao Neves

Club coté en bourse, la formation portugaise a affirmé que le transfert de João Neves était pratiquement terminé, dans une communiqué de presse envoyé à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières. « Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (la « Société ») informe que la formalisation du processus relatif au transfert du joueur João Neves au PSG est pratiquement terminée, mais qu’à ce jour, le contrat respectif n’a pas été signé par toutes les parties contractantes. La Société complétera cette information dans les conditions et aux fins légalement applicables dès que cela sera justifié », a déclaré le SL Benfica, dans des propos relayés par la presse portugaise. En attendant, João Neves a regagné le Portugal en attendant que les derniers détails soient finalisés.

Mais pas de quoi remettre en question son arrivée au PSG. Il y a quelques jours, le président de Benfica, Rui Costa, avait confirmé le transfert de 70M€ de son joueur de 19 ans : « Nous avons repoussé ce transfert pendant longtemps. Nous avons clairement rejeté les premières offres, mais nous avons atteint certains chiffres, tant pour le club que pour le joueur, qui rendent ce transfert inévitable. Une somme de 70M€ ne peut pas être refusée par le club », avait déclaré le patron des Aigles en fin de semaine dernière.