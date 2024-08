Le speaker de PSG-Montpellier est nommé !

A la recherche d’un speaker pour faire frissonner le Parc des Princes, le PSG tient une option qui sera mise à l’essai dès ce vendredi.

Le 12 mai dernier, le légendaire speaker du PSG tirait sa révérence. Après 25 ans de bon et loyaux services, Michel Montana allait laisser un grand vide dans le coeur des supporters parisiens, lui qui incarnait l’âme du Parc des Princes. le club de la capitale s’est donc mis en quête de son remplaçant, et tiens une première option : Miguel Derennes. L’animateur des soirées PSG sur France Bleu Paris va officier pour le premier match de la saison au Parc des Princes. Amoureux des Rouge & Bleu, le journaliste n’a pas caché sa joie auprès de France Bleu « Je suis sur un nuage. Je suis plus qu’heureux de vivre cette expérience et donc de faire cet essai. Je vous promets que je vais tout donner. » Si l’enthousiasme est de mise, ce choix là possède une particularité : il n’est pas définitif.

Le club veut prendre son temps

Selon les informations du Parisien et de France Bleu, le club ne s’est pas encore arrêté sur un remplaçant ou une remplaçante définitive. Le Paris Saint-Germain veut se laisser le temps approprié pour faire un choix aussi important. Un responsable du PSG l’a d’ailleurs affirmé auprès de France Bleu « on ne remplace pas une personnalité aussi forte que Michel Montana comme ça d’un claquement de doigt ». Pour se décider, le club récoltera les impressions des supporters sur les différents prétendants. En outre, Michel Montana, ami proche de Miguel Derennes, sera présent au Parc des Princes ce vendredi en tant qu’invité. Il était initialement prévu qu’il revienne pour effectuer une « passation » avec son successeur une fois que ce dernier serait officiellement nommé, mais compte tenu des circonstances, cela se déroulera un peu plus tard dans la saison.