En conflit ouvert avec la Mairie de Paris, le PSG menace de quitter le Parc des Princes depuis plusieurs semaines maintenant. Si le dossier s’est étalé dans la presse, il n’a pas manqué de faire réagir, notamment du côté des potentiels futurs prétendants.

Entre l’hippodrome de Saint-Cloud (92) ou la ville de Poissy (78), le Stade de France se positionne pour devenir l’antre du Paris Saint-Germain. En effet, la piste menant le club de la capitale à Saint-Denis (93) a fuité dans la presse, et devient plus concrète aujourd’hui. C’est dans les colonnes du Journal Du Dimanche que Pierre Coppey, patron de Vinci Concessions, entreprise en charge du Stade de France, a déclaré : « Cela fait trente ans que nous proposons au PSG de jouer au Stade de France. Mais les dirigeants et les supporters, jusqu’à présent, nous ont toujours répondu ne pas être intéressés« . En plein conflit entre la Mairie de Paris et le PSG, la direction de l’enceinte de l’Equipe de France inaugurée en 1998 le confirme et se dit « toujours prête à recevoir le Paris Saint-Germain« .