Le stade et l’horaire pour le Trophée des champions dévoilés

Alors qu’il se tient traditionnellement début août, le Trophée des champions se déroulera début janvier comme la saison dernière. Le stade qui accueillera le PSG et Monaco a été dévoilé.

Le Trophée des Champions 2024, qui oppose le PSG et l’AS Monaco, devait se tenir le 8 août dernier en Chine. Mais en raison de difficultés à trouver un accord, cette rencontre entre le vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France et son dauphin en championnat avait été reportée. Plusieurs solutions avaient été proposées, mais cette rencontre se déroulera finalement le 5 janvier prochain au Qatar. Ce jeudi, la LFP a dévoilé le stade qui accueillera les deux équipes.

Un stade de 45 000 places

Le PSG et l’AS Monaco se défieront au sein du stade 974 de Doha, qui a une capacité de 45 000 places. La rencontre aura lieu à 19 h 30 heure locale, soit 17 h 30 en France. La rencontre sera diffusée sur DAZN. La LFP indique que pour la première fois de l’histoire du Trophée des Champions, il bénéficiera d’un partenaire titre, Visit Qatar. Avant cette rencontre, qui se situera juste après la trêve hivernale, le PSG doit encore jouer trois matches. Dimanche soir, les Parisiens reçoivent Lyon pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Trois jours plus tard, toujours en championnat, le club de la capitale affrontera… L’AS Monaco. Le 22 décembre, le PSG jouera son dernier match de l’année 2024 à Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France.