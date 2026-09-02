Le Stade Rennais continue de mettre la pression après l’inversion du match face au PSG

Alors que le match retour entre le PSG et le Stade Rennais aura bien lieu au Parc des Princes en mars prochain, le club breton continue de contester la décision de la LFP.

En raison de l’impraticabilité de la pelouse du Parc des Princes, le PSG a dû jouer son premier match de Ligue 1 face au Stade Rennais au Roazhon Park, le 23 août dernier. Face à cette situation, la commission des compétitions de la LFP devait rendre un verdict sur le lieu de la rencontre retour en mars prochain. Si le PSG a reçu une amende de la part de la Ligue, ce match aura bien lieu au Parc des Princes lors de la 23e journée de championnat. Une décision qui ne plaît pas aux Rouge & Noir.

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« Une décision que nous allons contester auprès du CNOSF »

Présent sur les ondes de RMC Sport ce mardi, l’ancien directeur général de LFP Media, désormais président du conseil d’administration du Stade Rennais, Nicolas de Tavernost, a rappelé le mécontentement des Rennais à la suite de cette décision, qui va être contestée auprès du CNOSF : « La décision de la commission n’est pas favorable à un match à Rennes. Une décision que nous allons contester auprès du CNOSF, parce qu’il nous paraît contradictoire à la fois de mettre une amende au club qui devait nous accueillir à l’aller et de ne pas en tirer les conséquences d’un règlement qui est pourtant très clair. Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui puissent l’excuser et c’est prévu par le règlement, donc il faut appliquer le règlement. On s’est démenés, notamment à la demande de la Ligue, pour que le match ait lieu à Rennes, puisque sinon ça aurait posé des problèmes à Ligue 1+ de commencer avec huit matchs au lieu de neuf », a déclaré le dirigeant avant de poursuivre : « Il y avait deux choses. La première était de savoir si le match était reporté ou déporté à Rennes. Pour cela, les deux clubs se sont entendus, notamment pour un aspect médias, pour que le match se tienne à Rennes. La commission dit que comme les deux clubs ont accepté de jouer le match aller à Rennes, cela veut dire que l’inversion est automatique. Or les textes ne sont pas du tout comme cela. Est-ce que vous auriez dit non si on vous avait annoncé dès le début que le match retour se jouerait au Parc des Princes ? Oui, probablement qu’on aurait dit non. Ce n’est pas à nous de décider pour le match retour. Il y a des textes qui sont précis et qui disent : ‘Sauf circonstances exceptionnelles, en cas de report du match, il n’y aura pas de conséquence sur le match retour.’ Selon nous, le texte doit être appliqué. Nous pensons que la commission n’a pas correctement appliqué le texte puisqu’elle a reconnu qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles en matière de pelouse. Il peut arriver qu’il y ait une pelouse déficiente, mais ce n’est pas une circonstance exceptionnelle. »

Nicolas de Tavernost conteste notamment le fait que la LFP ne respecte pas le règlement en vigueur. « Rennes a-t-il été trop gentil d’accepter de jouer ce match au Roazhon Park ? Dans ce cas-là, il y aurait eu un report au mois d’octobre. Il faut bien comprendre que l’application du règlement qui est faite pour qu’on ne reporte pas le match retour sauf circonstance exceptionnelle, il est fait pour éviter les reports. Le calendrier ne tient pas si tout le monde demande un report. Que le match aller se passe à Rennes est tout à fait normal. Mais nous sommes beaucoup plus pénalisés sur le match retour sur le plan sportif, parce qu’on aura trois matchs à l’extérieur, dont Marseille et Paris. Ce n’est pas rien d’avoir trois matchs à l’extérieur en pleine saison, avec éventuellement un match de Coupe d’Europe. La commission aurait pu dire qu’il y avait des circonstances exceptionnelles avec la chaleur de l’été, même si on aurait contesté. Mais ils ne l’ont pas dit parce qu’ils ont donné une amende au PSG. »

🗣️ Nicolas de Tavernost, président du conseil d’administration du Stade Rennais : « La décision nous paraît contradictoire. On aurait très probablement refusé d’accueillir ce match si nous savions que le retour allait se jouer à Paris. » pic.twitter.com/bL42lsyCPK — After Foot RMC (@AfterRMC) September 1, 2026