Le stades de la Coupe du monde des clubs dévoilés

L’année prochaine, le PSG disputera la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Ces dernières heures, la FIFA a dévoilé les 12 stades américains qui accueilleront au moins un match de la compétition.

La FIFA a décidé de changer le format de la Coupe du monde des clubs. À partir de l’été 2025, cette dernière se déroulera tous les quatre ans. 32 équipes seront concernées. Pour la première édition en 2025 (15 juin – 13 juillet), le PSG fait partie des équipes qualifiées. Il sera le seul représentant de Ligue 1. Alors que la compétition se déroulera aux États-Unis, la FIFA n’avait pas encore dévoilé les stades qui allaient accueillir des rencontres de la compétition.

A voir aussi : Les détails de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA

Une finale à New York

La finale se déroulera au MetLife Stadium de New York, qui peut accueillir 82 000 personnes. Au moment de dévoilé les stades, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a évoqué ce nouveau format de la compétition. « Le football est le sport le plus populaire de la planète et 2025 marquera le début d’une nouvelle ère pour le football de clubs, lorsque la FIFA organisera pour la première fois la plus grande, la plus inclusive et la plus juste des compétitions mondiales de clubs, ici aux États-Unis. » Le tirage au sort de la compétition devrait avoir lieu en décembre, même si la date précise n’est pas encore connue.

Les 12 stades qui accueilleront des matches de la Coupe du monde des clubs

MetLife Stadium (New York), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter & Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle) et Audi Field (Washington, D.C.)