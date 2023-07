Le staff de Luis Enrique au PSG enfin dévoilé

Après de longues tractations, le staff de Luis Enrique est enfin au complet. Le doute qui planait sur les hommes qui accompagnerait « Lucho » tout au long de la saison est dissipé.

Luis Enrique connaît désormais l’équipe qui l’accompagnera au PSG. Le coach espagnol réputé très conservateur a été intransigeant sur le choix de ses hommes. Depuis le conflit qui l’a opposé à Robert Moreno en sélection espagnole, Luis Enrique est très réticent à l’idée d’incorporer des corps étrangers à son staff. Le sentiment de trahison qu’il a ressenti à la suite du drame familiale qu’il a vécu a complètement fermé le coach. Impossible aujourd’hui d’imaginer Luis Enrique travailler avec un staff en qui il n’a pas confiance. De ce fait l’avenir de Joao Sacramento s’écrit loin du PSG. Un temps annoncé par la presse comme imposé par Luis Campos, l’adjoint portugais suivrait le même destin que Christophe Galtier. Alors qu’ils formaient un quatuor d’adjoints, Robert Moreno ne fait plus partie de l’équipe. Le coach espagnol s’appuiera alors sur ses 3 adjoints les plus fidèles et en qui il a le plus confiance.

Image : RMC Sport

Un staff proche de « Lucho »

Luis Enrique n’a pas hésité un instant sur les hommes qu’il appellerait pour cette nouvelle aventure. Entre compétence et confiance, voici les 3 compagnons de route de « Lucho ».

Aitor Unzué l’analyste vidéo : le père de Aitor, Juan Carlos, a été l’adjoint de Luis Enrique pendant 4 saisons entre 2013 et 2017 au Celta Vigo et au Barça. Aitor Unzué rejoint la Roja en 2019 où il sera l’analyste en chef de Luis Enrique jusque l’élimination en Coupe du Monde. Au total ils auront dirigé 38 matchs ensemble entre l’Euro, la Ligue des Nations et donc la Coupe du Monde. Aitor aura donc la charge des analyses vidéos et accompagnera Luis Enrique avec qui il a un lien fort.

Joaquin Valdes le psychologue : compagnon de longue date de Luis Enrique, Joaquin Valdes arrive dans ses bagages. Collègue et ami depuis plusieurs années, ils ont commencé à travailler ensemble depuis 2011. Depuis ils ne se quittent plus : Roma, Celta Vigo, Barcelone et Roja, Joaquin et Luis Enrique ont une confiance totale. Le psychologue et fondateur du site Futboldecabeza n’hésite pas à faire des debriefs à Luis Enrique sur sa manière de s’exprimer à son effectif. Joaquin Valdes sera un membre important notamment dans l’accompagnement psychologique des joueurs.

Rafel Pol le préparateur physique : à l’instar de Joaquin Valdes, Pol est un fidèle de la première heure. Depuis 2011 il suit Luis Enrique dans chacune de ses aventures de l’Italie jusqu’à la Coupe du Monde. Rafel Pol est surtout diplômé d’un Master de l’Université de Castilla la Mancha en prévention et réadaptation des blessures sportives dans le football. Considéré comme l’un des tous meilleurs dans son domaine derrière Antonio Pintus, Rafel Pol aura pour mission de préparer au mieux l’effectif parisien et réduire le risque de blessures.

Le staff est donc un noyau de confiance et solide autour de Luis Enrique vieux de plusieurs années. Unzué, Valdes et Pol font tous l’unanimité en Espagne et possède une belle réputation. Rafel Pol est notamment l’auteur de La Preparación ¿ Física ? en el Futból un livre complet qui a bonne presse sur sa vision de l’importance de la préparation physique. Parmi le staff actuel du PSG, seul Isidro Ramon, Pedro Gomez et Alberto Piernas resteront au club avec l’accord de Luis Enrique. Un groupe compétent et de confiance entourera donc Luis Enrique dans son aventure parisienne.