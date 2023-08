Le statut de Marquinhos au PSG fragilisé

Le PSG a entamé un énorme chantier cet été. Des départs et des arrivées pour un tout nouveau projet. Avec le départ de Neymar et sûrement de Marco Verratti, le PSG pourrait ne pas négliger Marquinhos annonce Le Parisien dans ses colonnes.

Capitanat, place de titulaire…

« Je vais beaucoup changer les positions, changer les titulaires. S’il faut être prétendant au titre, il faut 20 joueurs et pas seulement 11″, c’est ce qu’avait expliqué Luis Enrique à propos de la non-titularisation de Marquinhos face à Lorient pour le première journée de Ligue 1. Il n’y a donc pas de titulaire indiscutable. Si un joueur n’est pas performant à l’entraînement ou en difficulté physiquement, il n’est pas aligné sur le terrain. C’est aussi simple que ça avec le coach espagnol.

Le départ de Neymar a été un coup dur pour Marquinhos explique Le Parisien. Le média français ajoute que le défenseur brésilien est néanmoins toujours dans les plans du club de le capital. S’il y a eu quelques offres provenant de l’Arabie saoudite, Marquinhos reste dans la capitale mais doit faire face à une nouvelle concurrence : Lucas Hernandez, Milan Skriniar. Le Parisien indique que le statut de capitane du joueur est mis à l’épreuve, tout comme sa place de titulaire.

Le Brésilien aurait accueilli avec positivé l’arrivée des nouveaux joueurs dans le secteur défensif malgré la concurrence. Concernant le capitanat aucune décision n’a été prise. La direction et Luis Enrique réfléchissent en interne à ce statut. Marquinhos aurait cependant manqué de relais pour dynamiser l’équipe la saison dernière malgré les rôles de vice-capitaine de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Kylian Mbappé. Après deux saisons compliquées, Le Brésilien doit prouver cette saison et montrer qu’il est le vrai capitale du PSG.

