Le temps de jeu des internationaux du PSG pendant la trêve internationale
Après une nouvelle trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition. Avant cela, petit point sur le temps de jeu des internationaux parisiens durant cette trêve.
Alors que le PSG retrouvera la compétition ce samedi, avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice en Ligue 1, Luis Enrique retrouvera progressivement ses internationaux à l’entraînement cette semaine. Si plusieurs titulaires, tels que Marquinhos, Nuno Mendes, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, sont restés à Paris afin de soigner leurs pépins physiques, plusieurs internationaux parisiens ont rejoint leur sélection durant cette trêve internationale. Retour sur leur temps de jeu avec leur équipe nationale.
France
- Désiré Doué (77 minutes)
- Italie / France (3-1) : 77 minutes
- France / Turquie (2-1) : forfait
- Senny Mayulu (13 minutes)
- Italie / France (3-1) : 13 minutes
- France / Turquie (2-1) : 0 minute
- Warren Zaïre-Emery (8 minutes)
- Italie / France (3-1) : 0 minute
- France / Turquie (2-1) : 8 minutes
Portugal
- Vitinha (154 minutes)
- Portugal / Danemark (1-4) : 83 minutes
- Pays de Galles / Portugal (2-3) : 71 minutes
- João Neves (97 minutes)
- Portugal / Danemark (1-4) : 7 minutes
- Pays de Galles / Portugal (2-3) : 90 minutes / 1 passe décisive
Espagne
- Fabian Ruiz (121 minutes)
- Tchéquie / Espagne (0-2) : 76 minutes
- Espagne / Angleterre (2-3) : 45 minutes
- Ferran Torres (66 minutes)
- Tchéquie / Espagne (0-2) : 66 minutes
- Espagne / Angleterre (2-3) : 0 minute
Belgique
- Mika Godts (11 minutes)
- Turquie / Belgique (1-2) : 10 minutes
- Belgique / Italie (4-1) : 1 minute
Ukraine
- Illia Zabarnyi (180 minutes)
- Irlande du Nord / Ukraine (1-0) : 90 minutes
- Ukraine / Géorgie (1-0) : 90 minutes
Maroc
- Achraf Hakimi (164 minutes)
- Maroc / Niger (5-1) : 90 minutes / 2 buts et 1 passe décisive
- Niger / Maroc (0-1) : 74 minutes
Equateur
- Willian Pacho (164 minutes)
- Equateur / Costa Rica (2-0) : 90 minutes
- Equateur / Bolivie (2-0) : 74 minutes
Russie
- Matvey Safonov (180 minutes)
- Ouzbékistan / Russie (2-3) : 90 minutes
- Russie / Venezuela (2-0) : 90 minutes
Equipe de France U20
- Quentin Ndjantou (155 minutes)
- France / Danemark (0-1) : 82 minutes
- France / Danemark (3-2) : 73 minutes
Equipe de France U19
- David Boly (180 minutes)
- France / République d’Irlande (2-2) : 90 minutes
- France / Grèce (2-1) : 90 minutes
Espagne U19
- Dro Fernandez (204 minutes)
- Espagne / Islande (2-2) : 83 minutes / 1 passe décisive
- Espagne / Pays de Galles (1-0) : 90 minutes
- Finlande / Espagne (0-8) : 31 minutes (sorti sur blessure) / 1 but