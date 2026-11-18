Après une nouvelle trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition. Avant cela, petit point sur le temps de jeu des internationaux parisiens durant cette trêve.

Alors que le PSG retrouvera la compétition ce samedi, avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice en Ligue 1, Luis Enrique retrouvera progressivement ses internationaux à l’entraînement cette semaine. Si plusieurs titulaires, tels que Marquinhos, Nuno Mendes, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, sont restés à Paris afin de soigner leurs pépins physiques, plusieurs internationaux parisiens ont rejoint leur sélection durant cette trêve internationale. Retour sur leur temps de jeu avec leur équipe nationale.

France

Désiré Doué (77 minutes) Italie / France (3-1) : 77 minutes France / Turquie (2-1) : forfait

Senny Mayulu (13 minutes) Italie / France (3-1) : 13 minutes France / Turquie (2-1) : 0 minute

Warren Zaïre-Emery (8 minutes) Italie / France (3-1) : 0 minute France / Turquie (2-1) : 8 minutes



Portugal

Vitinha (154 minutes) Portugal / Danemark (1-4) : 83 minutes Pays de Galles / Portugal (2-3) : 71 minutes

João Neves (97 minutes) Portugal / Danemark (1-4) : 7 minutes Pays de Galles / Portugal (2-3) : 90 minutes / 1 passe décisive



Espagne

Fabian Ruiz (121 minutes) Tchéquie / Espagne (0-2) : 76 minutes Espagne / Angleterre (2-3) : 45 minutes

Ferran Torres (66 minutes) Tchéquie / Espagne (0-2) : 66 minutes Espagne / Angleterre (2-3) : 0 minute



Belgique

Mika Godts (11 minutes) Turquie / Belgique (1-2) : 10 minutes Belgique / Italie (4-1) : 1 minute



Ukraine

Illia Zabarnyi (180 minutes) Irlande du Nord / Ukraine (1-0) : 90 minutes Ukraine / Géorgie (1-0) : 90 minutes



Maroc

Achraf Hakimi (164 minutes) Maroc / Niger (5-1) : 90 minutes / 2 buts et 1 passe décisive Niger / Maroc (0-1) : 74 minutes



Equateur

Willian Pacho (164 minutes) Equateur / Costa Rica (2-0) : 90 minutes Equateur / Bolivie (2-0) : 74 minutes



Russie

Matvey Safonov (180 minutes) Ouzbékistan / Russie (2-3) : 90 minutes Russie / Venezuela (2-0) : 90 minutes



Equipe de France U20

Quentin Ndjantou (155 minutes) France / Danemark (0-1) : 82 minutes France / Danemark (3-2) : 73 minutes



Equipe de France U19

David Boly (180 minutes) France / République d’Irlande (2-2) : 90 minutes France / Grèce (2-1) : 90 minutes



Espagne U19

Dro Fernandez (204 minutes) Espagne / Islande (2-2) : 83 minutes / 1 passe décisive Espagne / Pays de Galles (1-0) : 90 minutes Finlande / Espagne (0-8) : 31 minutes (sorti sur blessure) / 1 but

