Le temps de jeu des internationaux du PSG pendant la trêve internationale
Après plus de deux semaines consacrées à la trêve internationale de septembre-octobre, le PSG va (enfin) retrouver la compétition ce week-end. Avant cela, petit point sur le temps de jeu des internationaux parisiens durant cette période.
Après sa victoire lors du Classique face à l’Olympique de Marseille (2-1) le 21 septembre dernier, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs rejoindre leur sélection respective pour la première trêve internationale de la saison. Petit point sur leur temps de jeu durant cette période avant d’entamer un marathon de matchs avec le double champion d’Europe en titre. L’ailier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a disputé l’intégralité des quatre matchs avec la Géorgie (360 minutes), suivi de près par Nuno Mendes avec le Portugal (348 minutes). Vitinha (301 minutes) complète le podium des internationaux parisiens les plus utilisés durant cette trêve. En revanche, des joueurs comme João Neves (65 minutes), Achraf Hakimi (21 minutes) ou encore Maghnes Akliouche (136 minutes) ont été peu utilisés par leur sélectionneur.
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France
- Ousmane Dembélé (262 minutes)
- Turquie / France (0-1) : 90 minutes
- Belgique / France (0-1) : 22 minutes
- France / Italie (1-1) : 90 minutes
- France / Belgique (4-1) : 60 minutes
- Désiré Doué (215 minutes)
- Turquie / France (0-1) : 31 minutes
- Belgique / France (0-1) : 90 minutes
- France / Italie (1-1) : 76 minutes
- France / Belgique (4-1) : 18 minutes (1 but et 2 passes décisives)
- Maghnes Akliouche (136 minutes)
- Turquie / France (0-1) : 0 minute
- Belgique / France (0-1) : 76 minutes
- France / Italie (1-1) : 0 minute
- France / Belgique (4-1) : 60 minutes
Portugal
- Nuno Mendes (348 minutes)
- Portugal / Pays de Galles (1-0) : 78 minutes / 1 passe décisive
- Norvège / Portugal (1-2) : 90 minutes
- Danemark / Portugal (2-4) : 90 minutes
- Portugal / Norvège (2-1) : 90 minutes / 1 passe décisive
- Vitinha (301 minutes)
- Portugal / Pays de Galles (1-0) : 90 minutes
- Norvège / Portugal (1-2) : 35 minutes
- Danemark / Portugal (2-4) : 90 minutes / 1 but
- Portugal / Norvège (2-1) : 86 minutes
- João Neves (65 minutes)
- Portugal / Pays de Galles (1-0) : 1 minute
- Norvège / Portugal (1-2) : 55 minutes
- Danemark / Portugal (2-4) : 9 minutes
- Portugal / Norvège (2-1) : 0 minute
Espagne
- Fabian Ruiz (127 minutes)
- Angleterre / Espagne (2-3) : 70 minutes
- Espagne / Croatie (4-1) : 57 minutes
- Ferran Torres (55 minutes)
- Angleterre / Espagne (2-3) : 55 minutes
- Espagne / Croatie (4-1) : 0 minute
Géorgie
- Khvicha Kvaratskhelia (360 minutes)
- Géorgie / Irlande du Nord (0-1) : 90 minutes
- Géorgie / Ukraine (0-0) : 90 minutes
- Hongrie / Géorgie (1-0) : 90 minutes
- Irlande du Nord / Géorgie (0-0): 90 minutes
Belgique
- Mika Godts (268 minutes)
- Italie / Belgique (0-2) : 83 minutes / 1 but
- Belgique / France (0-1) : 90 minutes
- Belgique / Turquie (3-0) : 75 minutes
- France / Belgique (4-1) : 20 minutes
Ukraine
- Illia Zabarnyi (270 minutes)
- Hongrie / Ukraine (0-1) : 90 minutes
- Géorgie / Ukraine (0-0) : 0 minute
- Ukraine / Irlande du Nord (0-3) : 90 minutes
- Ukraine / Hongrie (1-2) : 90 minutes
Maroc
- Achraf Hakimi (21 minutes)
- Lesotho / Maroc (0-2) : 21 minutes
- Maroc / Mali (1-1) : 0 minutes
Brésil
- Marquinhos (150 minutes)
- Australie / Brésil (1-1) : 90 minutes
- Australie / Brésile (2-4) : 0 minute
- Inde / Brésil (0-4) : 60 minutes
Equateur
- Willian Pacho (206 minutes)
- Corée du Sud / Équateur (3-0) : 90 minutes
- Japon / Équateur (0-0, 4 t.a.b. à 5) : 90 minutes
- Équateur / Panama (1-1, t.a.b. à 7) : 26 minutes
Russie
- Matvey Safonov (90 minutes)
- Russie / Iran (2-0) : 90 minutes
France Espoirs
- Senny Mayulu (132 minutes)
- Islande / France (1-1) : 90 minutes
- Estonie / France (0-2) : 42 minutes (blessure)