Le temps de jeu des internationaux du PSG pendant la trêve internationale

Après plus de deux semaines consacrées à la trêve internationale de septembre-octobre, le PSG va (enfin) retrouver la compétition ce week-end. Avant cela, petit point sur le temps de jeu des internationaux parisiens durant cette période.

Après sa victoire lors du Classique face à l’Olympique de Marseille (2-1) le 21 septembre dernier, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs rejoindre leur sélection respective pour la première trêve internationale de la saison. Petit point sur leur temps de jeu durant cette période avant d’entamer un marathon de matchs avec le double champion d’Europe en titre. L’ailier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a disputé l’intégralité des quatre matchs avec la Géorgie (360 minutes), suivi de près par Nuno Mendes avec le Portugal (348 minutes). Vitinha (301 minutes) complète le podium des internationaux parisiens les plus utilisés durant cette trêve. En revanche, des joueurs comme João Neves (65 minutes), Achraf Hakimi (21 minutes) ou encore Maghnes Akliouche (136 minutes) ont été peu utilisés par leur sélectionneur.

À lire aussi : Le calendrier du PSG pour le mois d’octobre

France

Ousmane Dembélé (262 minutes) Turquie / France (0-1) : 90 minutes Belgique / France (0-1) : 22 minutes France / Italie (1-1) : 90 minutes France / Belgique (4-1) : 60 minutes

Désiré Doué (215 minutes) Turquie / France (0-1) : 31 minutes Belgique / France (0-1) : 90 minutes France / Italie (1-1) : 76 minutes France / Belgique (4-1) : 18 minutes (1 but et 2 passes décisives)

Maghnes Akliouche (136 minutes) Turquie / France (0-1) : 0 minute Belgique / France (0-1) : 76 minutes France / Italie (1-1) : 0 minute France / Belgique (4-1) : 60 minutes



Portugal

Nuno Mendes (348 minutes) Portugal / Pays de Galles (1-0) : 78 minutes / 1 passe décisive Norvège / Portugal (1-2) : 90 minutes Danemark / Portugal (2-4) : 90 minutes Portugal / Norvège (2-1) : 90 minutes / 1 passe décisive

Vitinha (301 minutes) Portugal / Pays de Galles (1-0) : 90 minutes Norvège / Portugal (1-2) : 35 minutes Danemark / Portugal (2-4) : 90 minutes / 1 but Portugal / Norvège (2-1) : 86 minutes

João Neves (65 minutes) Portugal / Pays de Galles (1-0) : 1 minute Norvège / Portugal (1-2) : 55 minutes Danemark / Portugal (2-4) : 9 minutes Portugal / Norvège (2-1) : 0 minute



Espagne

Fabian Ruiz (127 minutes) Angleterre / Espagne (2-3) : 70 minutes Espagne / Croatie (4-1) : 57 minutes

Ferran Torres (55 minutes) Angleterre / Espagne (2-3) : 55 minutes Espagne / Croatie (4-1) : 0 minute



Géorgie

Khvicha Kvaratskhelia (360 minutes) Géorgie / Irlande du Nord (0-1) : 90 minutes Géorgie / Ukraine (0-0) : 90 minutes Hongrie / Géorgie (1-0) : 90 minutes Irlande du Nord / Géorgie (0-0): 90 minutes



Belgique

Mika Godts (268 minutes) Italie / Belgique (0-2) : 83 minutes / 1 but Belgique / France (0-1) : 90 minutes Belgique / Turquie (3-0) : 75 minutes France / Belgique (4-1) : 20 minutes



Ukraine

Illia Zabarnyi (270 minutes) Hongrie / Ukraine (0-1) : 90 minutes Géorgie / Ukraine (0-0) : 0 minute Ukraine / Irlande du Nord (0-3) : 90 minutes Ukraine / Hongrie (1-2) : 90 minutes



Maroc

Achraf Hakimi (21 minutes) Lesotho / Maroc (0-2) : 21 minutes Maroc / Mali (1-1) : 0 minutes



Brésil

Marquinhos (150 minutes) Australie / Brésil (1-1) : 90 minutes Australie / Brésile (2-4) : 0 minute Inde / Brésil (0-4) : 60 minutes



Equateur

Willian Pacho (206 minutes) Corée du Sud / Équateur (3-0) : 90 minutes Japon / Équateur (0-0, 4 t.a.b. à 5) : 90 minutes Équateur / Panama (1-1, t.a.b. à 7) : 26 minutes



Russie

Matvey Safonov (90 minutes) Russie / Iran (2-0) : 90 minutes



France Espoirs

Senny Mayulu (132 minutes) Islande / France (1-1) : 90 minutes Estonie / France (0-2) : 42 minutes (blessure)

