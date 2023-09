Si le dossier fait moins parler de lui depuis plusieurs mois, le PSG continue de chercher une solution afin d’être propriétaire de son stade. En ce sens, la piste menant le club de la capitale au Stade de France serait toujours d’actualité.

Après des mois de tractations afin d’acquérir le Parc des Princes et le moderniser dans le but d’atteindre la barre des 60 000 places, le PSG fait toujours face à l’inflexibilité de la Mairie de Paris quant à ne pas céder l’antre historique du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club de la capitale de leur côté estiment qu’une parole aurait été donnée, et se tournent donc vers d’autres pistes afin d’être propriétaires de leur propre stade. Malgré la priorité qui est de rester au Parc des Princes, le dialogue est aujourd’hui rompu entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo. Si la piste de la construction d’un nouveau terrain de jeu serait trop coûteuse, c’est le dossier menant le PSG au Stade de France qui est toujours d’actualité aujourd’hui selon nos confrères du Parisien. Ces derniers affirment que « la piste d’un déménagement au Stade de France reste à ce jour la seule crédible« . Cependant, il faudra convaincre l’état de céder le stade de Saint-Denis (93) aux dirigeants parisiens. Ces derniers devront faire face à la concurrence de Vinci-Bouygues et GL Events, société lyonnaise associée à Paris Entertainment Company, qui exploite le palais omnisports de Paris-Bercy et l’Adidas Arena« .

Outre la concurrence face aux autres dossiers sur la table, le Paris Saint-Germain devra composer dans la course au Stade de France avec l’obligation de maintenir les matchs des équipes de France de football et de rugby, « ainsi qu’un nombre minimum de grands concerts« . Pas sur que ce calendrier soit compatible avec la vie quotidienne d’un grand club comme le PSG. Nos confrères du Parisien avancent également une nouvelle date butoir afin de déposer sa candidature. Si les potentiels futur acquéreurs du Stade de France devaient déposer leur dossier au plus tard au mois de novembre, ils ont désormais jusqu’au 3 janvier 2024.