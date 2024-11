Ce vendredi, le PSG s’est largement imposé face à Toulouse (3-0) en Ligue 1 et prépare au mieux son déplacement à Munich en Ligue des champions.

Le PSG a réussi sa répétition générale avant son match important de Ligue des champions face au Bayern Munich. Opposé au Toulouse FC ce vendredi soir, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le club parisien s’est imposé sans forcer sur le score de 3-0. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur la performance de son équipe avant le match de C1, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Son ressenti sur le match de Joao Neves

« Je crois que les matches après une trêve internationale et avant un match de Ligue des champions sont toujours difficiles. C’était encore le cas, mais je pense qu’on a été à la hauteur. Sur Joao, il a joué numéro six puis arrière gauche, on voulait utiliser sa capacité de relance à l’arrière. Quand un milieu marque, on insiste dessus mais je suis plus satisfait de sa deuxième mi-temps. »

Comment expliquer la différence d’efficacité entre la L1 et la LdC ?

« Les compétitions sont différentes. Les statistiques sont réalistes en Ligue 1 mais en Ligue des champions, nous sommes en-dessous de notre niveau. Ce n’est pas logique. La Ligue des champions est courte mais nous créons un nombre exceptionnel de situations. Exceptionnel. »

A-t-il été déçu du niveau de jeu de son équipe face au TFC ?

« On n’a pas été brillants et on peut jouer mieux, oui. Mais existe-t-il une équipe qui joue bien toute la saison ? »

A-t-il des éléments de confiance en vue du match face au Bayern ?

« Ce match ne ressemblera en rien à celui de Munich. On va arriver avec le même niveau de confiance que le Bayern qui a gagné lui aussi 3-0 ce vendredi soir. C’est positif de gagner avant la Ligue des champions même si ce n’est pas déterminant. »

La prestation de Skriniar

« Milan Skriniar a été à son niveau habituel. Il démontre un professionnalisme à la portée de peu de joueurs. Il est à fond, toujours. Il joue moins cette saison et s’entraîne toujours durement. »

La titularisation de Safonov, une considération tactique ?

« Oui. Oui. »

La hiérarchie des gardiens peut-elle être chamboulée ?

« (en français) Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. »

La Ligue des champions, est-ce avant tout une question de mental ?

« Non. Ce n’est pas difficile à comprendre. L’adversaire a un niveau plus élevé qu’en championnat. Le championnat, c’est la régularité. La Ligue des champions, c’est une question de moment. On peut perdre quatre matchs de poule et gagner la Ligue des champions. Les résultats en Ligue des champions ne sont pas en accord avec ce que l’on mérite. Nous ne sommes pas si bas en efficacité, j’ai revu tous nos matchs. Nous pouvons y arriver. »