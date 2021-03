Le tifo du CUP avant PSG / Barcelone

Depuis un an, les supporters du PSG ne peuvent plus encourager de vive voix les Parisiens au Parc des Princes, en raison de la pandémie. Cependant, le Collectif Ultras Paris (CUP) continue à sa manière d’encourager les Rouge et Bleu à l’approche des échéances importantes. Et à quelques heures du huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (victoire 4-1 du PSG à l’aller), les membres du CUP ont déployé un tifo dans le virage Auteuil avec comme message “Vaincre pour Paris.” Le PSG a notamment mis en avant ce tifo via une vidéo sur son compte Twitter.