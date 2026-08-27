Le tirage au sort complet de la phase de Ligue de la Ligue des champions
Ce jeudi, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions aura lieu à Monaco. Le PSG connaît ses adversaires avec du classique et de l’inédit.
Double vainqueur de la Ligue des champions, le PSG remet son titre en jeu pour cette saison 2026-2027. Placé dans le pot 1, le club de la capitale connaîtra ses adversaires pour la phase de ligue ce jeudi soir lors du tirage au sort qui se tiendra à Monaco à partir de 18 heures. Malgré leur nouveau statut sur la scène européenne, les Rouge & Bleu peuvent s’attendre à du très lourd dès le début de la compétition, comme lors des saisons précédentes.
Du classique et de l’inédit pour le PSG
Ce tirage au sort est à suivre via le lien ci-dessous à partir de 18 heures. Pour rappel, le PSG devra affronter deux adversaires de chaque pot et disputera quatre rencontres à domicile et quatre matchs à l’extérieur. Deux formations d’un même championnat ne peuvent pas s’affronter à ce stade de la compétition. Le PSG a hérité du FC Barcelone, de Manchester City, de la Roma, d’Aston Villa, de Galatasaray, de Villarreal, du Slovan Bratislava et de Côme.
Live du tirage au sort
- Les adversaires du Real Madrid sont connues : Inter Milan, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask, AEK Athènes.
- Le PSG connaît ses deux premiers adversaires. Le PSG se déplacera à Manchester City. Il recevra également le Barça.
- Les adversaires de Manchester City : PSG, Barcelone, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athènes, Lens.
- Les adversaires de l’Atlético de Madrid : Bayern Munich, Liverpool, Manchester Utd, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart.
- Les adversaires du PSG : FC Barcelone, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava et Côme.
- Les adversaires de Liverpool : Atlético, Inter Milan, Porto, Club Bruges, Villarreal, Fenerbahçe, Lens et Lask.
- Les adversaires d’Arsenal : Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prague.
- Les adverses du Bayern Munich : Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester united, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Prague et Viking.
- Les adversaires du Club Bruges : Liverpool, Inter Milan, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Napoli, Lens, Stuttgart.
- Les adversaires du Borussia Dortmund : Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Athènes, Sabah.
- Les adversaires du FC Porto : Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prague, Lask.
- Les adversaires d’Aston Villa : PSG, FC Barcelone, Borussia Dortmund, Club Bruges, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking et Slavia Prague.
- Les adversaires du Real Betis : Arsenal, Bayern, Porto, Borussia, Feyenoord, Lille, Côme, Slovan Bratislava.
- Les adversaires de l’AS Roma : Real Madrid, PSG, Sporting, Man Utd, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava et AEK Athènes.
- Les adversaires de Manchester United : Bayern Munich, Atlético de Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Côme
- Les adversaires du Sporting CP : Barcelone, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Lens.
- Les adversaires du PSV : Atlético, Real Madrid, Bruges, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.
- Les adversaires du Shakhtar Donetsk : Real Madrid, Inter Milan, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Athènes et Slovan Bratislava.
- Les adversaires de Villarreal : PSG, Liverpool, Manchester united, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Slavia Prague.
- Les adversaires de Bodo/Glimt : Atlético Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Club Bruges, Lille, Napoli, Lask et Lens.
- Les adversaires du RB Leipzig : Man City, Real Madrid, PSV, Man Utd, Shakhtar, Feyenoord, Lens et Côme.
- Les adversaires de Fenerbahçe : Liverpool, Atlético, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Prague et Lask.
- Les adversaires de Feyenoord : Inter, Barcelone, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Côme et Viking.
- Les adversaires de Galatasaray : Barcelone, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK Athènes.
- Les adversaires de Naples : Arsenal, Man City, Club Bruges, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking, Sabah.
- Les adversaires de Lille : Bayern Munich, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava et Suttgart.
- Les adversaires de Lens : Man City, Liverpool, Sporting, Bruges, Bodo/Glimt, Leipzig, Côme et Slavia Prague.
- Les adversaires du Slavia Prague : Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens et Sabah.
- Les adversaires de Sabah : Barcelona, Arsenal, Borussia, Man Utd, Napoli, Villarreal, Slavia Prague et Viking.
- Les adversaires de Stuttgart : Atlético, Inter, Bruges, PSV, Lille, Galatasaray, Viking et Slovan Bratislava.
- Les adversaires de Côme : PSG, Barcelone, Man Utd, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Athènes, Lens
- Les adversaires de l’AEK Athènes : Real Madrid, City, Roma, Borussia, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Cômes.
- Les adversaires de LASK : Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava, AEK Athènes.
- Les adversaires de Viking : Bayern Munich, Atlético, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart.
Les chapeaux du tirage au sort de la phase de ligue
- Chapeau 1 : PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético de Madrid
- Chapeau 2 : Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruges, Real Betis, PSV Eindhoven
- Chapeau 3 : Feyenoord Rotterdam, Lille, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Naples, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
- Chapeau 4 : Slavia Prague, Stuttgart, AEK Athènes, Slovan Bratislava, LASK, Côme, Lens, Viking Stavanger, Sabah FC