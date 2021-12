Le tirage au sort de Champions League refait à 15 heures

Ce lundi midi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu. Le PSG a hérité de Manchester United comme adversaire. Mais durant ce tirage, quelques couacs ont eu lieu. Le premier, la boule des Red Devils a été tiré comme adversaire de Villarreal. Mais elle n’aurait pas dû être dans le pot du club espagnol, puisque les deux équipes se sont affrontées en phase de poules. Un couac aperçu en direct mais deux autres auraient eu lieu dans ce tirage selon plusieurs sources.

La boule de Liverpool aurait aussi été mise dans le pot de l’Atlético Madrid, les Reds et les Colchoneros ne pouvant pas s’affronter puisqu’ils étaient dans le même groupe. Enfin, la boule de Manchester United a été oubliée dans le pot de l’Atlético de Madrid. Des boulettes qui vont tout chambouler. L’UEFA vient de faire savoir – via un communiqué – que le tirage au sort sera refait à 15 heures.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.

— UEFA (@UEFA) December 13, 2021