Le tirage des Féminines du PSG en Women’s Champions League

Les Féminines du PSG se confronteront au Bayern Munich, à l’AS Rome et à l’Ajax Amsterdam pour la phase de groupes de Women’s Champions League.

C’est le grand coup d’envoi de seconde partie de la Women’s Champions League pour le football féminin. Après une période de qualifications, les joueuses se retrouvent, aujourd’hui, confrontées au traditionnel tirage au sort afin de déterminer les groupes pour la suite de la compétition. Grâce à leur victoire face à Manchester United (4-2 cumul), les Parisiennes logent dans le chapeau 2, aux côtés du Real Madrid, du Slavia Prague et du club suédois Rosengard.

Un groupe sans grande difficulté

Pour cette phase de groupe 2023/24, les Féminines du Paris Saint-Germain ont tiré le Bayern Munich, l’AS Rome et l’Ajax Amsterdam. Si les joueuses de Jocelyn Prêcheur ne devraient pas avoir de gros problèmes à sortir de ce groupe, la rencontre face aux Allemandes s’annonce déjà déterminante. Les Rouge et Bleu étaient déjà tombées sur le club allemand lors de la saison 2021/22, en quart de finale. Lors de cette dernière rencontre, Les Parisiennes avaient battu les Munichoises avec un seul petit but de différence, après les prolongations. Le challenge s’annonce donc relevé, pas le droit à l’erreur pour les joueuses de la capitale.

Le groupe des Féminines du PSG en Women’s Champions League

Groupe C :

FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain

AS Roma

Ajax Amsterdam