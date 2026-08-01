Le titi Zayon Chtaï-Telamio quitte le PSG pour Guingamp

La fuite des talents se poursuit au centre de formation du PSG. Zayon Chtaï-Telamio, l’un des piliers de l’équipe Youth League du PSG, va signer son premier contrat professionnel avec Guingamp.

Et à la fin, il n’en restera qu’un. Comme la célèbre phrase de Denis Brogniart dans Koh-Lanta, l’équipe U19 du PSG va très certainement voir un seul joueur, Adam Ayari, signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Depuis plusieurs semaines, de nombreux titis du club de la capitale ont décidé de signer leurs premiers contrats professionnels loin de leur club formateur. Ce devrait également être le cas de Zayon Chtaï-Telamio.

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Il va signer un contrat de deux ans en Bretagne

Le jeune ailier (19 ans), qui a été l’un des artisans du bon parcours du PSG lors de la Youth League, qui a été éliminé lors de la séance de tirs au but en demi-finale contre le Real Madrid (1-1, 4-5 aux t.a.b.), futur vainqueur de la compétition, devrait signer son premier contrat professionnel avec Guingamp. Zayon Chtaï-Telamio doit signer un contrat de deux ans avec le club de Ligue 2 ce samedi, selon les informations de L’Equipe. Sur son compte Instagram, le titi a officialisé son départ. « Après 8 belles années, il est temps pour moi de te dire au revoir. Tu m’as construit, tu m’as fait grandir, tu m’as vu évoluer et devenir la personne que je suis aujourd’hui. Tu m’as également offert des souvenirs inoubliables, des rencontres incroyables et des moments que je n’oublierai jamais. J’ai eu la chance de vivre des expériences qui resteront gravées en moi pour toujours. Malgré les moments difficiles, les doutes et parfois même l’envie d’abandonner, tu m’as toujours fait confiance et tu m’as montré que même les épreuves les plus difficiles dans la carrière d’un footballeur pouvaient être surmontées. Un immense merci à toutes les personnes qui ont été à mes côtés durant toutes ces années, qui m’ont toujours accompagnée et qui ont toujours été présentes pour moi, chaque jour. Merci pour tout. »