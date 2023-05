Le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Auxerre (1-2) ce soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Dans un match difficile, le club de la capitale a réussi à s’imposer pour faire un grand pas vers le titre de champion de France. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a évoqué ce titre, la rencontre d’Hugo Ekitike et plusieurs autres sujets. Extraits choisis dans des propos relayés par Le Parisien.

Ce qu’il retient de la soirée

« On retient la victoire, c’est le plus important. On avait affaire à un adversaire qui se bat pour le maintien. Quand on a vu le résultat de Lens, il était important de l’emporter. Sur le jeu, je retiens notre première période. C’était un bon football, il y avait des bonnes relations techniques, du jeu en profondeur. C’était intéressant. On n’a pas pu marquer ce troisième but. Tout le monde était au diapason en première période. On sait très bien que le troisième but est très important dans ce genre de matches et on a eu du mal à démarrer au retour du vestiaire. Il y a eu beaucoup de déchet technique, ce qui a donné beaucoup d’espoirs à Auxerre. La deuxième période a été difficile, il a fallu faire beaucoup d’efforts, être solidaire et défendre intelligemment. Quand Hugo est sorti, cela a été un peu plus difficile car c’était un point de fixation qui libérait beaucoup Kylian et Leo. Il contrariait les sorties de balles adverses. Quand il est sorti on n’a plus récupéré de ballons hauts. Ce qui a fait qu’on a pris des vagues et des assauts… »

La deuxième période

« Je retiens simplement la victoire, bien évidemment, qui laisse peu d’espoirs à Lens qui fait une grosse saison. Il va falloir être très sérieux. On doit être plus constants. La rencontre du soir me fait penser au match contre Angers avec une bonne première période et une deuxième beaucoup moins. Alors que les deux précédents matchs nous avions été bons lors des deux entames. Cela rend un match disponible.«

Une question de temps le titre ?

« Il y a déjà une différence de points, on a six points d’avance sur Lens. On a un déplacement difficile à Strasbourg samedi prochain. J’espère qu’on aura le bonheur d’être champion au prochain match et fêter cela ensuite au Parc avec nos supporters.«

Hugo Ekitike

« Il était très frustré à la pause. Ses camarades et moi-même avons fait en sorte qu’il se relâche. Il a très peu joué et, comme tous les attaquants, il a envie et besoin de marquer, et ce n’est pas le cas. Il y avait de la frustration à la pause. Si tout va bien, il aura des opportunités, s’il est plus relâché lors des deux prochains matches. Des indications sur sa blessure ? Il a une torsion à la cheville et une fatigue musculaire. Ça n’a pas l’air grave, on fera le point. J’espère qu’il sera opérationnel car il a été intéressant, même s’il a manqué de réussite sur le dernier geste. Sur les derniers matchs, il est intéressant et j’espère que ça ira.«