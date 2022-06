Alphonse Areola va-t-il enfin se poser dans un club ? Après plusieurs prêts ces dernières années (Lens, Bastia, Villarreal, Real Madrid, Fulham, West Ham), le titi du PSG – qui est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2023 – devrait poursuivre sa carrière à West Ham. Prêté la saison dernière chez les Hammers, il a participé à 18 matches et a convaincu les dirigeants londoniens. Ces derniers sont décidés à lever l’option d’achat – estimé à 12 millions d’euros – du champion du monde 2018.

Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Alphonse Areola et West Ham ont trouvé un accord sur son futur contrat. Cet accord fait suite à celui verbal entre les deux parties la semaine dernière. Le journaliste explique que tout est prêt pour que le transfert du gardien soit effectif la semaine prochaine. Les contacts entre le PSG et West Ham pour régler les derniers détails de cette transaction sont en cours conclut Fabrizio Romano.

West Ham are closing on Alphonse Areola deal, after verbal agreement on personal terms as reported last Thursday – it’s all set to complete the deal next week. Gonna be a permanent transfer. ⚒️🇫🇷 #WHUFC

Contacts between clubs on final details are ongoing.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022