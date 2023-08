Le transfert de Dembélé au PSG, une question de temps

Le PSG serait en passe de conclure l’arrivée d’une nouvelle recrue avec Ousmane Dembélé. Son recrutement n’est qu’une question de temps.

Après plusieurs contrariétés pour renforcer son secteur offensif, le PSG est sur le point de conclure l’arrivée d’un nouvel international français. Après Lucas Hernandez, le club parisien est en passe de recruter l’ailier droit de 26 ans, Ousmane Dembélé. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, l’ancien Rennais va prochainement retrouver la Ligue 1 mais doit encore se montrer patient. En effet, comme le rapporte RMC Sport, les deux clubs, le PSG et le FC Barcelone, négociaient toujours ce lundi soir au sujet d’Ousmane Dembélé. « L’idée – plutôt que de payer la clause libératoire – est de trouver un terrain d’entente via une indemnité de transfert. » En effet, le club parisien avait jusqu’au 31 juillet pour payer la clause de 50M€ du joueur (25M€ pour le Barça et 25M€ pour le représentant du joueur). Mais afin de partir « proprement » du club catalan, le natif de Vernon « a demandé à Paris de se mettre autour de la table avec Barcelone pour essayer de trouver un accord de gré à gré, où toutes les parties s’y retrouveraient », comme l’a récemment indiqué L’Equipe.

Dembélé à Las Vegas avec le FC Barcelone

Mais son arrivée au PSG ne fait pas de doute. L’attaquant français a fait le voyage avec son équipe à Las Vegas, mais cela ne remet pas en cause son départ des Blaugrana. « Car l’issue du dossier ne fait pas de doute et la tendance forte est toujours la même : Ousmane Dembélé sera parisien en 2023-2024″, affirme le média sportif. Selon RMC, l’arrivée de l’ailier de 26 ans n’est qu’une question de temps. Selon les dernières informations du Parisien, l’international français a déjà un accord avec le club parisien pour un contrat de 5 ans assorti d’un salaire de 20M€, plus des bonus. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives dans ce dossier. Afin d’éviter toute blessure de dernière minute, Ousmane Dembélé ne devrait pas prendre part à la rencontre amicale face à l’AC Milan ce mercredi.