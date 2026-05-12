Le transfert de Joane Gadou à Dortmund va rapporter au PSG

Lors du mercato estival 2024, Joane Gadou avait quitté le PSG pour Salzbourg. Le défenseur va rejoindre Dortmund. Le PSG va récupérer deux millions d’euros avec ce transfert.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Certains de ses titis arrivent à se faire une place en équipe première, d’autres doivent quitter leur club formateur afin de trouver du temps de jeu et lancer leur carrière ailleurs. Ça a été le cas pour Joane Gadou. Durant l’été 2024, le défenseur central avait rejoint Salzbourg contre 10 millions d’euros. Après deux bonnes saisons en Autriche, il a tapé dans l’œil du Borussia Dortmund qui n’a pas hésité à casser sa tirelire afin de s’offrir les services du titi parisien.

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Le PSG n’a pas activé son droit de préférence

Selon les informations de RMC Sport, Joane Goudou s’est engagé avec le club allemand pour les cinq prochaines années. Ce transfert va rapporter 20 millions d’euros plus quatre à six millions d’euros de bonus. Fabrice Hawkins indique que le PSG avait un droit de préférence dans ce dossier mais qu’il a préféré ne pas l’activer, laissant le champ libre au Borussia Dortmund. Au moment de son départ du club formateur, le PSG avait négocié 20% sur la plus-value. Il devrait donc toucher environ 2 millions d’euros sur ce transfert.