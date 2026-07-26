Le transfert de Kolo Muani à la Juve bouclé dans les 48 heures ?

Le PSG et la Juventus arrivent enfin au bout des discussions pour Randal Kolo Muani. Tout devrait être ficelé dans les prochaines heures selon la presse italienne.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani pousse, encore et toujours, pour retrouver la Juventus cet été. Et si les négociations entre les deux clubs se sont révélées très compliquées une fois encore, on arriverait au bout du processus. En tout cas, selon la presse italienne, un accord n’est plus très loin. Et l’opération devrait bien prendre la forme d’un nouveau prêt, mais avec option d’achat cette fois-ci.

Randal Kolo Muani se rapproche un peu plus de Turin

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En effet, d’après la Gazzetta dello Sport, le PSG et la Juventus vont s’entretenir au téléphone dans les prochaines 24 à 48 heures. Cela pour acter l’arrivée de RKM dans le Piémont. Giovanni Carnevali, le nouveau directeur général juventino, a joué un grand rôle dans ce rapprochement alors que l’été dernier avait laissé quelques rancœurs. Pour la formule, on se dirige vers un prêt avec une option d’achat à hauteur de 45 millions d’euros. Option d’achat qui s’activerait uniquement en cas de qualification de la Vieille Dame à une compétition européenne en 2027-2028.

Si la confiance règne, il faut encore que le PSG donne son aval. Mais à en croire la Gazzetta dello Sport et Tuttosport, les efforts faits par la Juve pour se rapprocher des attentes parisiennes pourraient bien faire la différence.