Le transfert de Skriniar au PSG acté avant le 30 juin ?

Cet été, l’une des priorités du PSG est de recruter un défenseur central. Et dans cette optique, les Rouge & Bleu visent depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter Milan, l’international slovaque ne serait pas contre changer de club et rejoindre Paris. De son côté, le club milanais a besoin de vendre pour 60 millions d’euros avant le 30 juin et est prêt à sacrifier l’un de ses joueurs importants, comme il l’avait fait avec Achraf Hakimi la saison dernière.

Un transfert finalisé avant la fin du mois de juin ?

Le PSG a fait une première offre de 50 millions d’euros pour Skriniar, offre refusée par l’Inter qui attend minimum 70 millions d’euros pour laisser filer son défenseur central. Selon les informations du Corriere della Sera, le transfert de Milan Skriniar au PSG pourrait se concrétiser dans les prochains jours. Le quotidien sportif transalpin assure que le transfert de l’ancien de la Sampdoria pour 70 millions sera défini avant le 30 juin.