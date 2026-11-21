Buteur lors de la victoire du PSG contre Nice, Désiré Doué s’est malheureusement gravement blessé au genou un peu avant la mi-temps. Olivier Pantaloni, le coach niçois, a adressé un beau message à l’international français.

Après Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait voir l’un de ses joueurs majeurs être absent de longs mois. Titulaire et buteur lors de la victoire du PSG contre Nice ce samedi après-midi (2-3), Désiré Doué a dû quitter la pelouse de l‘Allianz Riviera sur une civière après avoir vu son genou tourner sur un appui. Si la gravité et l’identité de sa blessure ne sont pas connues, les premières craintes se tournent vers une rupture du ligament croisé. Il faudra attendre l‘IRM qu’il passera demain pour connaître la gravité de sa blessure et sa période d’indisponibilité. À l’issue de la rencontre, Olivier Pantaloni, le coach niçois, a eu de très beaux mots envers Désiré Doué.

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« Même si c’est un adversaire, nous le respectons et nous l’admirons »

« La blessure de Désiré Doué a-t-elle cassé le rythme du match ? Peut-être. On perd un peu le fil et il faut un certain temps pour se remettre dans un match après un tel événement. Mes joueurs ont vu qu’il y avait une blessure importante. Même si c’est un adversaire, nous le respectons et nous l’admirons. Nous espérons qu’il reviendra vite », assure le coach niçois en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. L’OGC Nice a aussi une pensée pour l’international français en postant une photo de lui sur ses réseaux sociaux avec la légende suivante « Courage Désiré Doué. »





