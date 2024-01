Le trio Barcola-Mbappé-Dembélé en chiffres

La dernière fois que l’on a vu Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé titulaires dans la même rencontre, c’était face au RC Lens le 14 janvier dernier. Et la complémentarité de ce trio n’est pas passé inaperçu. En observant les matchs du club de la capitale, et les performances récentes de Barcola, il ne serait pas illogique de voir Luis Enrique utiliser ce trio régulièrement cette saison.

Le trio d’attaque indiscutable ?

Les chiffres parlent pour Kylian Mbappé, même s’il y a encore beaucoup de regrets quant à ses performances dans le jeu. Ce fut le cas lors du dernier match contre Brest au Parc des Princes. Depuis le début de la saison, Mbappé est régulièrement décisif face au but. En 27 matchs, il a inscrit 28 buts et délivré 6 passes décisives.

Pour ce qui est d’Ousmane Dembélé, il n’est pas réputé pour être prolifique face aux cages avec un seul petit but en 23 rencontres. Mais il a un réel impact dans la création des occasions de son équipe, notamment dans les passes décisives. 7 passes décisives TCC dont une lors du Trophée des Champions. Ses 6 passes décisives en Ligue 1 lui permettent d’être le meilleur passeur de l’élite. Enfin, peu attendu cette saison, Bradley Barcola fait son trou. 2 buts et 4 passes déicides en 23 matches.

Quand Luis Enrique aligne ce trio, le PSG fonctionne plutôt bien. Ce fut le cas lors de 6 rencontres où Paris a connu la victoire à quatre reprises et le nul à deux reprises. 5 buts et 6 passes décisives dont un seul but encaissé. Ce trio est en train de se construire une vraie légitimité. Le coach espagnol a plusieurs options à sa disposition en attaque. À part Mbappé et Dembélé, qui sont indiscutables, il manque un poste à définir dans le cas d’une composition à trois attaquants.