Le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia en forme avant PSG / Bayern Munich

Face au FC Nantes, le PSG a pu compter sur son trio offensif, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, en grande forme. Une bonne nouvelle à quelques jours du match face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Le PSG a conforté sa place de leader en Ligue 1. À la lutte avec le RC Lens dans la course au titre, le club parisien a repris quatre points d’avance après sa victoire maîtrisée contre le FC Nantes (3-0), ce mercredi, lors de son match en retard de la 26e journée de championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

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Kvaratskhelia sur une forme étincelante

Les trois offensifs parisiens ont brillé lors de cette rencontre, avec un doublé pour le Géorgien, un but pour le Golden Boy et une passe décisive pour le Ballon d’Or. Une excellente nouvelle à cinq jours de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich (28 avril). Depuis quelques semaines, Khvicha Kvaratskhelia est dans une forme étincelante. « Tout, dans ses déplacements, ses frappes, respire la confiance. Avec lui, tout ou presque se juge sur ses appuis, ses feintes », souligne L’Equipe. Avec 16 buts cette saison, toutes compétitions confondues, le numéro 7 des Rouge & Bleu est sur une belle séquence depuis son doublé face à Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-2, le 17 mars). « Une partie des espoirs de qualification en finale de C1 lui appartient car, dans sa forme actuelle, il a tout pour martyriser le latéral munichois Josip Stanisic. »

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Dans le dur depuis son retour de blessure, Désiré Doué retrouve enfin un niveau athlétique conforme à celui affiché la saison passée. Et sa performance face aux Nantais, ce mercredi, confirme sa montée en puissance, qui aura son importance dans ce sprint final. « Doué a laissé une impression prometteuse. Des dribbles qui passent, des choix judicieux, une relation technique fluide avec Ousmane Dembélé, quelques retours défensifs : il y a des indices qui étayent cette thèse du réveil », rapporte L’E. L’ancien Rennais a cherché à être efficace en combinant avec le Ballon d’Or. « S’il parvient à gommer ses quelques gourmandises techniques inutiles (coup du foulard raté), il hissera encore son curseur. » Enfin, Ousmane Dembélé retrouve ses sensations physiques et techniques, après une première partie de saison marquée par des pépins physiques. Et le match de ce mercredi confirme les impressions des dernières semaines. Par ses décrochages, ses choix entre les lignes, l’attaquant de 28 ans donne de la vie à cette animation parisienne et ce caractère imprévisible tant souhaité par le staff. Il aurait même pu boucler cette rencontre avec deux ou trois passes décisives. « Mais bien au-delà de ce bilan comptable, l’impression visuelle est hyper prometteuse. Comparable à l’an dernier à la même époque ? Pas loin en tout cas… », conclut le quotidien sportif.