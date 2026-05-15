Le trophée de champion de France remis avant PFC / PSG ?

Vainqueur de Lens mercredi soir (0-2), le PSG est officiellement devenu champion de France. Il pourrait recevoir le trophée avant le match contre le Paris FC.

Le PSG s’est offert le trophée de champion de France, le quatorzième de son histoire et le cinquième d’affilée, cette semaine en battant Lens lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 (0-2). Contrairement aux saisons précédentes, les joueurs parisiens ne pourront pas présenter le trophée au Parc des Princes, son dernier match de la saison se jouant à l’extérieur. Le club de la capitale avait bien demandé à la préfecture de police de Paris si c’était possible de le faire dans son stade, vu que son dernier match se déroule à Jean-Bouin, juste en face du Parc, mais cette dernière a refusé. La LFP avait demandé au Paris FC s’il était possible que la remise du trophée se fasse dans son stade à l’issue de la rencontre, mais le PFC a décliné la proposition, vu qu’il prévoit des festivités autour de ce dernier match de la saison.

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D’autres possibilités envisagées

Mais selon L’Equipe, le PSG pourrait bien recevoir son trophée au Stade Jean-Bouin. Dans la soirée d’hier et après échanges entre les trois parties, une solution satisfaisant tout le monde semblait se dessiner. Le trophée pourrait finalement être remis au PSG avant le début de l’échauffement dans un format différent de ce qui se fait habituellement à l’issue d’un match, avance le quotidien sportif. De son côté, Le Parisien confirme la possibilité de voir le PSG soulever son trophée au sein de Jean-Bouin. « Rien n’est évidemment acté et il est encore trop tôt pour dire que le titre sera célébré ce dimanche à Jean-Bouin. Mais Jean-Bouin figure parmi les différentes options étudiées désormais. Il en existe d’autres, qui n’ont pas encore fuité. Ni le lieu ni la date. » À partir du lundi 18 mai, le PSG compte se consacrer pleinement à sa finale de la Ligue des champions, conclut le quotidien francilien.