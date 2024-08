Le Trophée des champions de nouveau en hiver ?

Le Trophée des Champions 2024, qui doit opposer le PSG à l’AS Monaco, a vu son organisation être repoussée une deuxième fois. Ce dernier devrait se dérouler en hiver, comme la saison dernière.

Comme c’est de coutume, le Trophée des Champions, qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, se déroule une semaine avant le début de la saison de Ligue 1. Mais depuis deux ans, ce dernier n’a pas eu lieu. Celui de 2024, qui doit opposer le PSG et l’AS Monaco, dauphin des Parisiens en championnat, puisque Paris a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France, devait se jouer le 8 août en Chine. Mais il a finalement été reporté. Ces derniers jours, une nouvelle date pour cette opposition avait été avancée, le 28 août prochain.

La solution de jouer l’après-midi a été repoussée

Mais hier, Julien Froment, journaliste pour France Info, indiquait que le Trophée des Champions entre le PSG et l’AS Monaco allait être de nouveau reporté. En effet, il se déroulerait en même temps que la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques. La solution de le décaler dans l’après-midi a été évoquée, mais rapidement repoussée en raison des possibilités de fortes chaleurs. De son côté, L’Equipe confirme le nouveau report et apporte d’autres précisions. « La Ligue de football professionnel avait, en accord avec le PSG et l’AS Monaco, les clubs concernés, acté de le disputer à Monaco le 28 août. Mais, en raison de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques qui se déroule le jour même, ce plan ne peut être mené à bien », avance le quotidien sportif. La LFP a alors proposé que cette rencontre se déroule dans l’après-midi. Mais selon L’Equipe, le PSG a refusé pour des questions logistiques. La nouvelle tendance est que ce Trophée des Champions se déroule en hiver, comme la saison dernière.