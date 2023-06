Le Trophée des Champions décalé en janvier

Traditionnellement, le Trophée des Champions est le premier match officiel de la saison. L’édition 2023, qui doit opposer le PSG à Toulouse ne se déroulera pas à la date prévue.

Vainqueur de la Ligue 1, le PSG doit affronter Toulouse, qui a remporté la Coupe de France, lors du Trophée des Champions. Une rencontre qui devait se dérouler en Thaïlande le 5 août prochain. Mais le promoteur local, Fresh Air Festival, qui proposait un contrat d’un peu plus de 4 millions d’euros, a finalement fait faux bon. Ce dernier aurait évoqué, pour justifier son revirement, des funérailles nationales dans le pays, indiquait l’Equipe il y a quelques jours. Cette rencontre n’aura donc pas lieu en Thaïlande et ne se jouera pas non plus à la date prévue.

Il se jouera à l’étranger

Un temps, il a été envisagé de conserver la date et de faire jouer ce match entre le PSG et le Téfécé, à Toulouse. Mais dans une interview accordée à l’Equipe, le président de la LFP – Vincent Labrune – a indiqué que cette rencontre se déroulera au mois de janvier. « En effet, il n’aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la volonté de la Ligue. Mais c’est finalement un mal pour un bien. Cela va nous permettre de le déplacer à une date plus favorable, début janvier. Pour le lieu, on est en train de travailler sur trois options, toutes à l’étranger. » Un Trophée des Champions en janvier, le PSG connaît. Lors de la saison 2020-2021, il l’avait remporté face à Marseille (2-1) au stade Bollaert le 14 janvier 2021.