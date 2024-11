Le Trophée des champions, qui doit opposer le PSG à Monaco, devait avoir lieu au début du mois d’aout. Mais ce dernier avait été reporté. Il pourrait se jouer à Doha le 5 janvier 2025.

Depuis deux saisons, le Trophée des Champions est reporté. La saison dernière, il avait joué au Parc des Princes en début janvier 2024. En effet, ce dernier devait se tenir en Thaïlande au mois d’aout 2024, mais l’organisateur avait finalement fait faux bond. Lors de cet exercice 2024-2025, le Trophée des champions devait se tenir en Chine le 8 aout dernier. Mais il avait été repoussé. La raison ? La France n’avait jamais reçu les autorisations définitives pour entériner l’organisation de l’événement en Chine.

Le match de Ligue 1 entre le PSG et Monaco déplacé au 18 décembre ?

Ce mardi soir, RMC Sport fait un point sur l’organisation du Trophée des champions 2024. Selon les informations du média sportif, cette rencontre entre le PSG et Monaco pourrait se tenir à Doha. « La LFP, qui organise l’événement, n’a pas trouvé de point de chute pour une rencontre qui peine à exciter les villes susceptibles de l’accueillir. Si rien n’est encore signé, des discussions sont actuellement en cours entre la Ligue et le Qatar. » Doha apparaît donc comme la piste de la dernière chance pour accueillir un Trophée des champions dont l’organisation semble, chaque année, un peu plus compliquée, lance RMC Sport. Ce dernier indique que le match de championnat entre le PSG et l’AS Monaco, prévu le 5 janvier 2025 devrait être avancé au 18 décembre. « De quoi laisser un espace pour rejouer cette affiche le 5 janvier ? C’est une piste. Pour le moment, rien n’est acté et les rebondissements dans ce dossier poussent à la vigilance », conclut RMC Sport.