Le Trophée des Champions entre le PSG et Monaco reporté

Alors que le PSG et l’AS Monaco devaient s’affronter lors du Trophée des Champions le 8 août en Chine, cette rencontre a été reportée à une date ultérieure.

L’organisation du Trophée des Champions est un casse-tête ces deux dernières années. Après le report de celui de 2023, qui devait se dérouler en Thaïlande et qui avait été finalement joué au Parc des Princes au mois de janvier, celui de cette année 2024, qui doit opposer le PSG, vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France à l’AS Monaco, dauphin du club de la capitale en championnat, en Chine, va lui aussi être reporté.

Il ne devrait pas se tenir en Chine

Selon les informations de L’Equipe, « la Ligue de football professionnel (LFP) a acté de le reporter. » Cette rencontre, qui devait se jouer le 8 aout prochain à Pékin, s’inscrivait dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine et l’idée avait été scellée lors de la visite d’État en France de Xi Jinping en mai dernier, indique le quotidien sportif. « Malgré ces soutiens gouvernementaux, les lourdeurs administratives chinoises ont rendu impossible la finalisation de ce premier match officiel de la saison française. » L’Equipe explique que La LFP n’a jamais eu les autorisations définitives alors même qu’elle s’était déplacée sur place pour préparer l’évènement, avait trouvé un diffuseur et un promoteur. « La LFP va se poser désormais pour fixer une nouvelle date et trouver un nouveau lieu pour ce PSG-Monaco. Il n’aura vraisemblablement pas lieu en Chine. La République démocratique du Congo s’était positionnée pour l’organiser cet été, mais n’avait pas été retenue », conclut le quotidien sportif. Pour rappel, le PSG aurait décidé d’annuler sa tournée estivale prévue en Chine cet été. Pour la première fois depuis 2012, hors année Covid, le club de la capitale n’effectuera pas de tournée estivale à l’étranger cet été.

Ce mercredi après-midi, via un communiqué, a officialisé ce report. « Initialement programmée le 8 août prochain dans le cadre du soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la 29e édition du Trophée des Champions ne pourra pas se tenir à Pékin. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco est reportée à une date ultérieure et dans un lieu restant à déterminer. »